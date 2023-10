Formel-1-Star Nico Hülkenberg: «Bereue nicht viel»

Haas-Pilot Nico Hülkenberg wird in Mexiko seinen 200. Grand-Prix-Einsatz bestreiten. Der Deutsche wirft einen Blick auf seine bisherige Karriere und verrät, was er seinem jüngeren Ich raten würde, wenn er das könnte.

Hinterher ist man immer schlauer – das weiss auch Nico Hülkenberg, der aktuell seine zehnte volle Formel-1-Saison bestreitet. In dieser Woche steht in Mexiko der 200. GP-Einsatz des Deutschen auf dem Programm, und aus diesem Anlass blickt der Haas-Pilot noch einmal in die Vergangenheit. Auf die Frage, ob er rückblickend irgendetwas bereue, erklärt er: «Ich bereue nicht viel.»

«Mein Kleidungsstil hat sich verbessert, je älter ich geworden bin. Man macht so Phasen durch und muss sich erst einmal selbst finden», fügt der Le Mans-Sieger von 2015 an. Gleichzeitig räumt er ein: «Natürlich würde ich nicht jede Entscheidung oder jeden Schritt im Team genauso machen, aber man lebt und lernt, und es ist immer schwierig, die Zukunft vorherzusagen.»

Apropos Zukunft, wie lange will der 36-Jährige noch in der Formel 1 antreten? Hülkenberg sagt dazu: «Es gibt noch viele Dinge zu erreichen, das wissen wir alle. Im Moment bin ich noch sehr motiviert und blicke nach vorne.»

Im «SID»-Interview verweist er beim Thema Karriere-Ende auch auf Formel-1-Urgestein Fernando Alonso, der auch mit 42 Jahren noch konkurrenzfähig ist. «Wir haben ja gerade das Beispiel Fernando Alonso, der mit 42 Jahren immer noch sehr konkurrenzfähig ist. Das ist ja das Wichtige: So lange man nicht von der jungen Generation abgehängt wird, so lange ist man im Geschäft.» Bis Mitte 40 sei es grundsätzlich möglich, in der Formel 1 mitzufahren, fügt er an.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

WM-Stand (nach 18 von 22 GP, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10