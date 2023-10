200. GP Nico Hülkenberg: «Hätte ich nicht gedacht»

Der Helm von Nico Hülkenberg in Mexiko

​Der 36-jährige Deutsche Nico Hülkenberg bestreitet in Mexiko seinen 200. Formel-1-Grand Prix. Damit ist der Emmericher in edler Gesellschaft, wie unsere Tabelle zeigt.

Nico Hülkenberg steht vor dem 200. GP-Wochenende seiner Formel-1-Karriere. «Schon eine verblüffende Zahl», sagt der Le Mans-Sieger von 2015 im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez. «Aber heute ist es mit viel mehr WM-Läufen als früher auch einfacher, auf solch einen Wert zu kommen. Aber ganz ehrlich – ich bin schon stolz auf diese Zahl. Der Druck ist enorm, so viele Fahrer versuchen, einen Fuss in die Formel-1-Tür zu erhalten. Wenn du dich dann so lange halten kannst in der Königsklasse, dann ist das auch eine Errungenschaft.»

Bislang haben erst 21 Fahrer diese Marke erreicht (siehe Liste unten), und Fernando Alonso zeigt mit seinen 42 Jahren, dass ein GP-Pilot sehr lang auf hohem Niveau fahren kann. «Ich will noch Einiges erreichen in der Formel 1», sagt Nico, der am vergangenen Wochenende nach der Disqualifikation von Lewis Hamilton und Charles Leclerc Elfter geworden ist.

Hülkenberg, der mit einem für den 200. GP besonders gestalteten Helm antritt, sagt weiter: «Vor einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffen werde. Das zeigt nur, wie schnell sich die Dinge in der Königsklasse ändern können.»



Ist eine besondere Feier geplant? «Die schönste Feier wäre nach einer Punktefahrt. Wir haben sehr viel Arbeit vor uns mit dem verbesserten Wagen. Da bleibt fast keine Zeit zum Feiern.»



«Wir hatten in Texas fast keine Zeit, um die Verbesserungen auszuloten. Aber wir wissen, dass wir reichliche Potenzial haben. Es wird nicht einfach sein, diese Arbeit unter den ganz besonderen Bedingungen von Mexiko voranzutreiben, in dieser dünnen Luft.»





Formel-1-Fahrer mit 200 GP oder mehr

1. Fernando Alonso (E) 374 Grands Prix

2. Kimi Räikkönen (FIN) 350

3. Lewis Hamilton (GB) 238

4. Rubens Barrichello (BR) 323

5. Michael Schumacher (D) 307

6. Jenson Button (GB) 306

7. Sebastian Vettel (D) 299

8. Felipe Massa (BR) 269

9. Riccardo Patrese (I) 256

10. Sergio Pérez (MEX) 253

11. Jarno Trulli (I) 252

12. David Coulthard (GB) 246

13. Daniel Ricciardo (AUS) 235

14. Giancarlo Fisichella (I) 229

15. Valtteri Bottas (FIN) 218

16. Mark Webber (AUS) 215

17. Gerhard Berger (A) 210

18. Andrea de Cesaris (I) 208

19. Nico Rosberg (D) 206

20. Nelson Piquet (BR) 204

21. Jean Alesi (F) 201





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10