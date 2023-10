Charles Leclerc baff: Ferrari erklärt Ausschluss

​Ferrari-Fahrer Charles Leclerc verlor nach dem USA-GP seinen sechsten Platz – Bodenplatte seines Autos zu stark abgenutzt. Ferrari erklärt, wie verschiedene Faktoren zur Blamage beigetragen haben.

Nach einem Formel-1-WM-Lauf werden vier Autos stichprobenhalber geprüft, das Los entscheidet, wie nach dem Grand Prix. Nach dem Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA) blieben zwei Autos in der Nachkontrolle hängen – der Mercedes von Lewis Hamilton und der Ferrari von Charles Leclerc. Damit war für den Engländer Rang 2 futsch und für den Monegassen Platz 6.

In einer Medienrunde hat Ferrari-Sportchef Diego Ioverno die Schlappe so erklärt: «Es sind verschiedene Faktoren zusammengekommen. Da Austin ein Sprintwochenende war, hatten wir nur 60 Minuten, um die Abstimmung zu verfeinern. Dann ging es

bereits in die GP-Quali, und damit standen die Autos unter den so genannten Parc fermé-Bedingungen, wenn also nichts mehr am Wagen verstellt werden kann.»

«Der COTA ist anspruchsvoll. Wir haben in der Vergangenheit erlebt, wie diese Rennstrecke Aufhängungen geknackt und Unterböden gebrochen hat. Bei uns war es so, dass wir im ersten Training auf die sehr wellige Bahn reagiert und den Wagen höhergesetzt haben. Aber das reichte offenbar nicht.»

«Der Wind hat auch eine Rolle gespielt. Wind von vorne bedeutet mehr Abtrieb, aber auch dass der Wagen häufiger aufsetzt. Rückblickend hätten wir die Bodenfreiheit weiter vergrössern müssen, aber das wäre natürlich auf die Konkurrenzfähigkeit gegangen.»



Gemäss Ioverno ging es um Millimeterbruchteile. «Aber das Reglement ist glasklar. Wenn die Bodenplatte nicht mehr breit genug ist, erfolgt der Ausschluss. Das ist hart, aber so ist es nun mal.»



Charles Leclerc sagt in Mexiko zum Ausschluss: «Ich war voll baff. Am Freitagabend hatten wir die Bodenplatte geprüft, und alles war okay. Wir ahnten, dass der Verschleiss höher sein würde als sonst, aber die Disqualifikation kam aus heiterem Himmel.»



«Wir sind noch am Analysieren, wieso das an meinem Wagen passieren konnte. Ich war noch an der Strecke, als die schlechte Botschaft kam. Klar war das ärgerlich, aber Reglement ist Reglement, so eine bittere Pille musst du schlucken.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10