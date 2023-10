Weltmeister Max Verstappen: Personenschutz in Mexiko

​Der Niederländer Max Verstappen hat im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt schon vier Siege erobert. Red Bull Racing geht auf Nummer sicher: Max wird von Bodyguards begleitet.

Die Mexikaner sind überaus rennbegeistert, um nicht zu sagen rennverrückt. Beim einen oder anderen Fan kann das schnell mal ins Ungesunde kippen. Schon 2021 und 2022 waren hier Pfiffe und Buhrufe zu hören, als Max Verstappen geehrt wurde. Mein mexikanischer Journalistenkollege David Sanchez sagt: «Schön ist das nicht, da lässt eine Minderheit von Fans die Mehrheit unsportlich aussehen.»

Red Bull Racing geht beim Traditions-GP in Mexiko kein Risiko ein: Max Verstappen bewegt sich in der Stadt nur mit Personenschutz. Ganz besonders das Fahrerlager in Mexiko ist immer proppevoll, wo sich eine Menschentraube bewegt, ist üblicherweise ein Fahrer der Mittelpunkt.

Der Einsatz von Bodyguards ist nicht ungewöhnlich für die Formel 1. Zahlreiche Rennfahrer sind in den vergangenen Jahren nur in Begleitung erfahrener Personenschützer unterwegs gewesen. In einer bedrohlichen Lage rammte der Fahrer von Jenson Button in Brasilien sein Auto frei und entging so einem Überfall.

In Mexiko kann Max Verstappen nicht nur seinen fünften Sieg auf einer einzelnen Rennstrecke erobern (das wäre persönlicher Rekord), er könnte mit GP-Erfolg Nummer 51 auch gleichziehen mit Alain Prost. Und er würde damit seine eigene Bestmarke mit 15 Siegen pro Jahr übertreffen.



Verstappen sagt im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez: «Ich bin am Dienstag nach Mexiko gekommen, und überall bin ich sehr herzlich empfangen worden. Ich bin hier, um meinen Job zu machen, aber ich erwarte keine Schwierigkeiten.»



«Die Formel 1 hat in den letzten paar Jahren sehr viele neue Fans hinzugewonnen, und nicht alle davon reagieren gleich. Ich verstehe, wenn GP-Anhänger ihren Lieblingsfahrer unterstützen, aber der Respekt muss bleiben – das gilt besonders bei einer Siegerehrung, wenn ein Sportler durch die Hymne seines Landes geehrt wird. Wenn dann gepfiffen oder etwas gerufen wird, dann finde ich das nicht in Ordnung.»





Max Verstappen in Mexiko

2015 mit Toro Rosso: Startplatz 8, 9. Platz im Rennen

2016 mit Red Bull Racing: 3./4. (Fünfsekundenstrafe)

2017 mit Red Bull Racing: 2./1.

2018 mit Red Bull Racing: 2./1.

2019 mit Red Bull Racing: 4./6.

2021 mit Red Bull Racing: 3./1.

2022 mit Red Bull Racing: 1./1.





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10