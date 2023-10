Lewis Hamilton (Mercedes): «Das ist doch lächerlich»

​Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton fuhr in Texas ein klasse Rennen, aber danach wurde sein Mercedes als nicht reglementkonform erklärt. Lewis unterstellt, die FIA habe etwas übersehen.

Tolle Fahrt zu Platz 2 auf dem Circuit of the Americas, immer wieder zaubert Mercedes-Star Lewis Hamilton auf der texanischen Rennstrecke etwas ganz Besonders aus dem Helm.

Doch Stunden nach dem Rennen kam dicke Post der FIA: Bodenplatte am Mercedes zu stark abgenutzt, Disqualifikation. Lewis Hamilton im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez: «Die Disqualifikation hat das ganze schöne Wochenende von Texas verdorben. Sie haben nur ein paar Autos geprüft, und die Hälfte davon war nicht reglementkonform. Also muss ich davon ausgehen, dass es noch mehr Fahrzeuge gab, die bei einer Kontrolle durchgefallen wären.»

Die FIA ging normal vor: Vier Autos wurden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und in verschiedenen Punkten geprüft. Diese Punkte variieren von Rennen zu Rennen, die Rennställe wissen nicht, was nach einem bestimmten Einsatz unter die Lupe genommen wird.

Hamilton weiter: «Diese Bodenplatte hat doch mit der Leistungsfähigkeit des Autos überhaupt nichts zu tun. Klar versuchen alle, mit so wenig Bodenabstand als möglich zu fahren – weil dann der Abtrieb am nachhaltigsten wirkt. Gleichzeitig wissen wir auch, wie steif diese Autos abgestimmt sind und wie sich sich auf Wellen der Rennstrecke verhalten.»



«Ich finde das alles bedauerlich, weil wir ein tolles Wochenende vor prachtvoller Fankulisse hatten. Wir machen mit diesem Sport fabelhafte Fortschritte, aber was nach dem USA-GP passiert ist, das ist lächerlich und trübt das Bild.»



«Ich hätte das anders gelöst. Jeder wusste, wie wellig die Bahn ist und dass die Platten abwetzen. Also hätte ich allen Wettbewerbern erlaubt, nach dem Sprint eine neue Platte zu montieren.





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10