Lob für Lando Norris: Wie Michael Schumacher & Alonso

Akribisches Feedback: Lando Norris nimmt am Steuer jedes noch so kleine Detail wahr, sagt McLaren-Teamchef Andrea Stella

Lando Norris hat in Austin wieder einmal seinen Speed unter Beweis gestellt. Der erste GP-Sieg lässt aber auf sich warten. Dennoch ist sich Teamchef Andrea Stella sicher: Norris erinnert an die grossen Namen des Sports.

In Austin absolvierte Lando Norris seinen 100. GP-Start und der McLaren-Star krönte das Jubiläum mit einem Podestplatz: Er kreuzte die Ziellinie als Dritter hinter Max Verstappen und Lewis Hamilton. Letzterer wurde wenige Stunden später disqualifiziert, weil sein GP-Auto nicht regelkonform war, deshalb rückte Norris auf den zweiten Platz vor.

Zum sechsten Mal durfte er sich damit über das zweitbeste GP-Ergebnis freuen. Den ersten GP-Sieg konnte er aber noch nicht erringen. Dennoch ist McLaren-Teamchef Andrea Stella überzeugt, dass Norris die gleichen Qualitäten wie die grossen Stars des Sports aufweist. Bei seinem Auftritt im Podcast «Beyond the Grid» sagt er über seinen Schützling: «Er hat alle Zutaten, die es für eine erfolgreiche Karriere braucht.»

«Wenn es um den natürlichen Speed geht, denke ich, dass sich Lando mit einigen grossen Namen wie Michael Schumacher oder Fernando Alonso messen kann», ist sich der 52-jährige Italiener sicher. Gleichzeitig mahnt er: «Der wahre Erfolgsfaktor besteht darin, die Fähigkeiten als Rennfahrer immer weiter zu entwickeln und die Anpassungsfähigkeit zu vergrössern. Denn man wird nie das perfekte Auto haben. Man wird nie die perfekte Situation erleben.»

«Wir wollen auch erfolgreich sein, wenn die Wahrscheinlichkeit dafür 50 Prozent beträgt. Deshalb wollen wir uns stetig weiterentwickeln und uns noch besser anpassen, um die Situation besser als die Konkurrenz zu verstehen und uns dadurch einen Vorteil zu verschaffen. In dieser Hinsicht ist Lando auf einem sehr guten Weg, und den Beweis dafür hat er erbracht, sobald wir ihm ein Auto gegeben haben, mit dem er um Podestplätze kämpfen kann», stellt Stella klar.

Norris zeichne sich besonders auch bei der Wahrnehmung dessen, was am Steuer passiert, aus, beschreibt der Ingenieur: «Wie einige andere Spitzenpiloten, mit denen ich das Glück hatte, zusammenzuarbeiten, hat er die Fähigkeit, alle noch so kleinen Details wahrzunehmen, die in kurzer Zeit mit dem Auto passieren. Er spricht über das, was in einer halben Sekunde passiert, als ob es sich um eine Stunde handelt. Das ist beachtlich.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

WM-Stand (nach 18 von 22 GP, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10