Zukunft von Nico Hülkenberg: Sauber 2025, Audi 2026?

​Formel-1-Routinier Nico Hülkenberg (36) kennt Sauber-CEO Andreas Seidl aus gemeinsamen Zeiten bei Porsche. Der Deutsche stellt klar: Die Antennen Richtung Audi sind ausgefahren für die Saison 2026.

Der heutige Sauber-CEO Andreas Seidl war 2015 bei Porsche Teamchef, als die Traditionsfirma in Le Mans einen weiteren Gesamtsieg einfuhr – am Lenkrad dabei auch Nico Hülkenberg, der den Langstreckenklassiker im ersten Anlauf gewann. Der 47-jährige Passauer Seidl und der 36-jährige Emmericher Hülkenberg mögen und schätzen einander.

Nicht ausgeschlossen, dass Nico Hülkenberg zu Sauber zurückkehrt, wo er 2013 eine GP-Saison lang gefahren ist. Zur Saison 2026 hin wird aus Sauber Audi, und Nico bestätigt gegenüber den deutschen Kollegen von Sky, dass die Antennen Richtung Schweiz ausgefahren sind.

«Es gab schon hinsichtlich der Saison 2024 Kontakte», sagt Hülkenberg, der hier in Mexiko sein 200. GP-Wochenende bestreitet. «Ich kenne den Andi aus der Porsche- Zeit, wir verstehen uns gut, das ist kein Geheimnis. Es gab Gespräche, es gab Interesse. Letztlich ist eine neue Zusammenarbeit nicht zustandegekommen.»



Was nicht ist, kann noch werden. Nico besitzt bei Haas einen Vertrag bis Ende 2024. Und dann? «Ich glaube, dass es nächstes Jahr sehr interessant wird, wenn die Karten neu gemischt werden. Da wird einiges im Fahrerkarussell passieren.»



«Wenn Audi 2026 loslegen wird, steht es auch noch in den Sternen, ob sie ein Topteam sein werden oder nicht. Sie müssen das auch erstmal beweisen und leisten. Es gibt also noch einige Fragenzeichen. Ich bin aktuell hier bei Haas zuhause, alles andere steht in den Sternen."

Nico Hülkenberg ab 2025 bei Sauber und 2026 der deutsche Fahrer von Audi – durchaus möglich.





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10