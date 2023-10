Training Mexiko: Verstappen 1., Albon ärgert Pérez

​Erstes Training zum Traditions-GP im Autódromo Hermanos Rodríguez: Max Verstappen erzielt Bestzeit, vor Albon und Pérez. Von den Neulingen schneidet Oliver Bearman am besten ab – Rang 15 im Haas.

Nach den Sprintwochenenden von Katar und Texas wieder ein normales GP-Wochenende in Mexiko-Stadt: Im 1959 eröffneten Autódromo Hermanos Rodríguez auf 2240 Metern über Meer haben wir heute Freitag ganz klassisch zwei freie Trainings, am Samstag das dritte freie Training und die GP-Qualifikation und am Sonntag den Grossen Preis von Mexiko.

Besonders am ersten Training auf der mitten in der Stadt gelegenen Strecke – ein Viertel des Feldes bestand aus Formel-2-Stammfahrern. Als Nachwuchspiloten hier im Einsatz:

Isack Hadjar bei AlphaTauri (für Yuki Tsunoda)

Théo Pourchaire bei Alfa Romeo (für Valtteri Bottas)

Frederik Vesti bei Mercedes (für George Russell)

Jack Doohan bei Alpine (für Pierre Gasly)

Oliver Bearman bei Haas (für Kevin Magnussen)

Das Training begann bei 23 Grad, bewölktem Himmel, der Asphalt 43 Grad warm.



Pech für Sauber-Nachwuchsfahrer Pourchaire: langes Bremspedal, der Franzose brachte den Wagen sicherheitshalber an die Box zurück.



Fernando Alonso ging mit enormen Messgittern an der Hinterachse des Aston Martin auf die Bahn. Das Austin-Upgrade ist hier an beiden Aston Martin-Rennwagen.



Auch AlphaTauri-Hadjar hatte Probleme: «Das Anti-Stall hat sich eingeschaltet.» Der Pariser brachte sein Auto an die Box.



Formel-1-Champion Jenson Button: «Ein Rookie-Fehler, er hätte nur auskuppeln müssen, dann hätte sich das System abgeschaltet.»



Ferrari-Fahrer Charles Leclerc meldete «metallische Geräusche» von seinem Motor. Vom Kommandostand kam die Antwort, man beobachte das.



Zwischendurch waren Autos ohne Markierung an den Pirelli-Reifen zu sehen. Pirelli hat den Fahrern hier eine neue C4-Mischung hinsichtlich 2024 spendiert. Jeder Pilot erhielt zwei Sätze.



Die Sorgen bei AlphaTauri gingen weiter: Am Wagen von Daniel Ricciardo flog ein Hitzeschild der Heckverkleidung davon, als er den Heckflügel seines Wagens flachstellte. McLaren-Fahrer Piastri berichtete, das Teil liege nun auf der Strecke.



Carlos Sainz rumpelte nach 15 Minuten von der Bahn: «Keine Hydraulik, meine Lenkung meldet sich ab.» Der Madrilene schaffte es, den Ferrari an die Box zu bringen.



Nach 15 Minuten Riesenjubel auf den Tribünen: Pérez mit neuer Bestzeit von Max Verstappen.



Sorgen für McLaren-Fahrer Lando Norris: «Irgendetwas stimmt nicht, mein Motor hat eben voll in den Drehzahlbegrenzer gejubelt.»



Verstappen liess das nicht auf sich sitzen: neue Bestzeit, 1,3 Sekunden vor Pérez, dann Leclerc, Norris, Ricciardo, Albon und Sainz. Hamilton nur auf P11, Hülkenberg auf P15, bester Rookie – Jack Doohan (Alpine) auf P10.



Bei Ferrari machten sich die Mechaniker auf die Suche nach einem Hydraulikleck am Wagen von Sainz.



Pourchaire konnte noch immer keine gezeitete Runde fahren: «Ich habe das gleiche Problem wie vorher», stöhnte der 20-Jährige aus der Parfüm-Stadt Grasse und kam im Alfa Romeo wieder herein.



Stand nach 30 Minuten: Verstappen, Albon, Leclerc, Pérez, Ricciardo, Piastri, Norris, Hülkenberg und Hamilton. Bester Rookie: Olvier Bearman im Haas als Zehnter.



Leclerc konnte auf weichen Reifen die Bestzeit von Verstappen auf mittelharten Pirelli nicht knacken.



Fernando Alonso nach einer halben Stunde noch ohne Zeit: offenbar ein Problem mit der Antriebseinheit oder der Motoroverkleidung.



Nach 40 Minuten kreiste Verstappen auf weichen Reifen, fuhr neue Bestzeit – und kam mit einer ungewöhnlichen Nachricht rein. «Im Fussraum kugelt etwas herum.» Der Niederländer stieg aus, die Mechaniker warfen sich aufs Auto.



Sergio Pérez schob sich zur Begeisterung der Fans auf Rang 2, knapp drei Zehntelsekunden hinter Verstappen. Dann aber liess der verblüffende Alex Albon im Williams auch weiche Walzen anbringen – Zweitschnellster, nur 95 Taustendstel hinter Leader Verstappen!





1. Training, Mexiko01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,51905. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,57906. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,74507. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,76108. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,85009. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,95910. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,96911. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,00612. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,25013. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,41114. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,43915. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,59516. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,62917. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,22318. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,39119. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,21920. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, ohne Zeit