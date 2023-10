Yuki Tsunoda (AlphaTauri): Strafe, Letzter in Mexiko

​Bittere Pille für den Japaner Yuki Tsunoda: Der AlphaTauri-Fahrer muss nach dem Einbau einer neuen Antriebseinheit ans Ende des Startfelds rücken, mit grosser Wahrscheinlichkeit startet er aus der Boxengasse.

Das war im letzten Saisonviertel zu erwarten: Die 20 Formel-1-Fahrer sind in Sachen Motorenteile im roten Bereich – und AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda bekommt das zu spüren.

Wie die FIA bestätigt, ist bei seinem Wagen die komplette Antriebseinheit ausgewechselt worden. Da es sich dabei um den fünften Motor handelt, ist eine Strafversetzung unumgänglich.

Zur Erinnerung – in der Königsklasse sind pro Fahrer und Saison vier Antriebseinheiten erlaubt. Gemäss Artikel 28.2 des Sportreglements sind das im Einzelnen:

4 Verbrennungsmotoren (internal combustion engine, ICE)

4 MGU-H (motor generation unit heat, elektrischer Generator am Turbolader,

4 MGU-K (motor generator unit kinetic, elektrischer Generator für Bremsenergie)

4 Turbolader

2 Batterien

2 Steuerelektronik-Einheiten

8 Auspuffanlagen



In Sachen Strafen ist vorgegeben: Sollte ein Fahrer mehr Motorenteile als erlaubt einsetzen, droht ihm gemäss Artikel 28.3 eine Versetzung in der Startaufstellung, um zehn Startplätze beim ersten zusätzlichen Element (wenn beispielsweise ein fünfter Verbrennungsmotor fällig ist), um fünf Startplätze bei jedem weiteren zusätzlichen Element (wenn auch diese fünf nicht reichen).



Sollte ein Pilot an einem Wochenende mehr als 15 Startplätze Strafe bekommen aufgrund des Einbaus neuer Motorenteile, dann muss er automatisch von ganz hinten starten. Dies trifft bei Tsunoda zu, ungeachtet dessen, welchen Platz er am Samstag im Abschlusstraining erreicht.



Das übliche Vorgehen eines Rennstalls: Ist der eigene Fahrer ohnehin Letzter, wird das Auto besser fürs Rennen abgestimmt, was einen Start aus der Boxengasse notwendig macht. Das ist aber von AlphaTauri noch nicht bestätigt.





1. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, ohne Zeit