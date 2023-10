Nico Hülkenberg (Haas/15.): «Ich fühle mich unwohl»

​Haas auf der Suche nach dem Potenzial der jüngsten Verbesserungen am Renner von Nico Hülkenberg. Der Deutsche sagt: «Ich fühle mich unwohl heute, und ein Blick auf die Zeitenliste macht es nicht besser.»

Noch haben die Verbesserungen am Haas-Rennwagen von Nico Hülkenberg nicht voll eingeschlagen. In den USA war vor dem Hintergrund des Sprintformats kaum Zeit für Feinarbeit an der Abstimmung, in Mexiko läuft es noch nicht rund, trotz des klassischen Ablaufs des GP-Wochenendes.

Nico kümmerte sich das komplette erste Training um Arbeit mit den Reifen, mit Rang 12 auf weichen Reifen am Ende. Im zweiten Training sprang nur noch Platz 15 heraus.

Der 36-jährige Deutsche sagt an seinem 200. GP-Wochenende: «Das war kein einfacher Tag. Gut, die Herausforderungen mit der dünnen Luft hier sind für alle gleich. Und die Auswirkungen auf Mensch und Maschine sind nicht zu unterschätzen.»

«Aber bei mir kam dazu – ich fühle mich unwohl heute, und ein Blick auf die Zeitenliste macht es nicht besser. Wir haben ordentlich Hausaufgaben, um am Samstag besser aufgestellt zu sein.»





2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, ohne Zeit