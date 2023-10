Lewis Hamilton (Mercedes) baff: «Auto ganz anders»

​Selbst nach 328 GP-Wochenenden, 103 Siegen und sieben WM-Titeln gibt es Momente, in welchen Mercedes-Star Lewis Hamilton ins Staunen kommt: «Das Auto ist ganz anders als vor einer Woche.»

Beim Grossen Preis der USA heizte Lewis Hamilton Leader Max Verstappen tüchtig ein. Wer weiss, wie das Rennen geendet hätte, wäre auf dem Circuit of the Americas noch ein paar Runden länger gefahren worden. Mercedes war stark, ungeachtet der Disqualifikation von Hamilton später, wegen einer zu stark abgewetzten Bodenplatte.

Aber in Mexiko wundert sich der 38-jährige Hamilton nach den beiden Freitagtrainings: «Das war ein schwieriger Tag, denn das Auto ist ganz anders als vor einer Woche. Wir müssen verstehen, wieso das so ist.»

«Unsere Dauerläufe sind nicht so berauschend, also haben wir verschiedene Abstimmungen versucht.»

«Klar hat das Autodromo hier seine Tücken. Aber in den vergangenen Jahren kamen wir damit gut zurecht und waren oft überaus konkurrenzfähig. Davon spüre ich heute wenig. Wir werden sehr hart arbeiten müssen, um am Samstag besser auszusehen.»



«Wir haben in Texas vielversprechenden Speed gezeigt, und ich bleibe überzeugt, dass wir es auch hier schaffen, den Mercedes ins beste Arbeitsfenster zu bringen.»





2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, ohne Zeit