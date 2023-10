Mexiko-GP im Fernsehen: Kampf um Pole-Position

​Um 23.00 Uhr (15.00 in Mexiko) geht es am 28. Oktober im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt um die Pole-Position für den Traditions-GP. Dank unseres Live-Tickers verpassen Sie fast nichts.

Spannende Ausgangslage am Quali-Samstag von Mexiko. «Das Feld liegt hier dichter beisammen als sonst, entsprechend gross ist die Gegenwehr unserer Rivalen», stellte Weltmeister Max Verstappen nach den ersten beiden Trainings im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt fest.

Der Niederländer hat zwei Mal Bestzeit aufgestellt, aber im zweiten Training lagen die ersten 16 Fahrer innerhalb von einer Sekunde!

Ferrari-Pilot Charles Leclerc schätzt das Qualifying so ein: «Das wird in Sachen Pole-Position ein Mehrkampf, in dem es um Tausendstelsekunden gehen wird.»

Nach dem freien Training (19.30 Uhr in Europa) beginnt die Quali um 23.00 Uhr in Europa, 15.00 Uhr hier in Mexiko. Wir werden Sie ab 22.30 Uhr mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden halten. Hier finden sie wie üblich auch die wichtigsten Sendetermine von ServusTV, ORF, Sky und SRF.





