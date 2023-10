Max Verstappen: «Strafe? Habe nichts falsch gemacht»

​Weltmeister Max Verstappen muss beim Abschlusstraining zum Grand Prix von Mexiko mit Startplatz 3 vorliebnehmen. Aber gegen den Champion wird ermittelt, Max könnte eine Strafe erhalten.

Der dreifache Formel-1-Champion hat im Qualifying nicht ganz so schnell fahren können wie die Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz, aber ob der Niederländer am Sonntag wirklich vom dritten Startplatz losfahren wird, ist unklar.

Denn Max wird sich – tief in der Nacht in Europa – bei den Rennkommissaren erklären müssen, weil er in der Quali am Ende der Boxengasse lange gewartet hat, bis er auf die Bahn ging. Weil an jener Stelle Überholverbot gilt, musste ein Teil seiner Gegner warten. Die FIA ermittelt wegen unerlaubten Blockierens.

Max sieht der Ermittlung gelassen entgegen: «Jeder versucht doch, sich für eine schnelle Runde eine Lücke zu erzeugen, auch ich. Nur dass ich das halt nicht auf der Bahn tat, sondern in der Boxengasse. Ich bin auch nicht der Erste, der das tut.»

«Ich bin ein wenig überrascht, dass gegen mich ermittelt wird. Dann kann die FIA das ja auch bei zahlreichen anderen Piloten tun.»



Tatsächlich monieren die Regelhüter nach der Quali dieses Vorgehen auch bei Mercedes-Fahrer George Russell. Zudem muss Lewis Hamilton zur Rennleitung, weil er unter gelber Flagge zu schnell gefahren sei.



Max über seine Quali: «Ich hatte erwartet, dass es besser laufen würde. Quali-Teil 1 war okay, der zweite auch nicht übel, aber dann kam kein Fortschritt mehr. Die Reifen überhitzten, im dritten Pistenteil ruschte ich nur noch herum.»



«Diese Piste ist so schwierig, was das Einteilen des Reifen-Grips für eine Runde angeht. Die Walzen neigen hier extrem zum Überhitzen.»



Hätte Max ein wenig Tempo drosseln müssen im zweiten Pistenteil, um am Ende im Stadionsektor schneller zu sein? «Nein, ich war schon im zweiten Pistensektor am Rutschen.»



«Die Abstände sind hier so gering, wenn du da nicht alles auf den Punkt bringst, ist die Pole weg – wie ich das schon am Donnerstag gesagt hatte.»



Wie sieht Verstappen das Rennen? «Ich habe mir zwei Sätze der harten Reifen zur Seite gelegt, das hat kein anderer Fahrer. Und ich kann zwar als Dritter, aber auf der sauberen Seite losfahren, wer weiss, wie die Reihenfolge nach der ersten Kurve aussehen wird.»



«Ich habe ein schnelles Rennauto, ich kann geduldig sein. Ich sehe dem Rennen guter Dinge entgegen.»





Qualifying, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit