Lewis Hamilton (Mercedes/2.): «Gefahren wie verrückt»

Grandiose Leistung des 38-jährigen Lewis Hamilton in Mexiko-Stadt: Nach 71 Runden im Autódromo Hermanos Rodríguez kreuzte der siebenfache Weltmeister die Ziellinie als Zweiter, zwar deutlich hinter Sieger Max Verstappen, aber locker vor den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz.

Für den Briten ist dies die sechste Podestplatzierung in diesem Jahr, seine zweite in Folge, aber vor einer Woche wurde sein Mercedes Stunden nach dem Rennen aus der Wertung genommen – Bodenplatte zu stark abgeschliffen.

Der 103-fache GP-Sieger gibt nach seinem starken Grand Prix zu: «Ganz ehrlich – ich war mir meiner Sache nicht immer sicher. Denn zwischendurch zweifelte ich, ob wir mit unserer Reifenstrategie richtig liegen. Rückblickend muss ich sagen: Meine Mannschaft hat das prima gelöst, dazu kamen makellose Reifenwechsel, vielen Dank ans ganze Team.»

«Dieses Ergebnis tut so gut, denn nach der grossen Freude über Platz 2 in Texas kam der Rückschlag mit der Disqualifikation. Hier lief im Training nicht alles nach Plan, aber einmal mehr erwachte der Wagen im Rennen gewissermassen zum Leben.»



Ganz zum Schluss hat sich der siebenfache Weltmeister noch die beste Rennrunde gegönnt (wie in Monaco, Belgien und Singapur). Lewis: «Ich habe selber gestaunt, wie gut die mittelharten Reifen bis ins Ziel halten. Einige Leute hatten ja erwartet, dass die Walzen zum Schluss hin einbrechen würden, aber das ist nicht passiert. Die Reifen haben viel besser gehalten als erwartet.»



«Ich bin derzeit überglücklich, ich fühle mich frisch und munter, von mir aus könnte es gleich weitergehen. Ich bin gefahren wie verrückt, um von Startplatz 5 Boden gut zu machen. Aber alles ist heute prima aufgegangen.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12