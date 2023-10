Nico Hülkenberg (Haas/13.): Angst um Magnussen

​Der Deutsche Nico Hülkenberg wehrte sich bei seinem 200. Grand Prix wie ein Löwe gegen die Gegner, aber mit abbauenden Reifen war nichts zu machen – nur Rang 13 für den Haas-Rennfahrer.

Der 200. Grand Prix von Nico Hülkenberg begann prima: Er rückte sofort von Startplatz 12 auf dem achten Rang, und den verteidigte er später ebenso wie ein Löwe. Aber dann deutete sich an, was unvermeidlich war: Der Haas-Rennwagen war auf den Geraden sehr schnell, aber der Reifenverschleiss war höher als an anderen Autos.

Zum Schluss des Grand Prix verlor Nico Platz um Platz, gegen Albon, gegen Ocon, gegen Gasly und auch gegen Tsunoda. Am Ende sprang nur Rang 13 heraus, die tapfere Fahrt von Hülkenberg blieb unbelohnt.

Nico: «Das ist mir alles heute nicht so wichtig. Ich bin zunächst einmal nur erleichtert, dass Kevin nach seinem schweren Unfall okay ist.»

Nico zu seinem Rennen: «Mir war klar, dass es sehr schwierig werden würden, nach dem zweiten Start 37 Runden lang ins Ziel zu fahren mit diesen Reifen. Mit den mittelharten Walzen war das letztlich ein hoffnungloses Unterfangen.»



«Wir waren auf einer Einstoppstrategie, wir hatten den harten Reifen schon benutzt, wir hatten bei den Reifen keine andere Wahl. Das Timing der Rennunterbrechung war für uns einfach ungünstig.»



«Ich bin sicher, ich habe heute einige Fahrer stinkig gemacht, und sie kennen nun jedes Detail des Hecks meines Rennwagens. Mein einziger Trost heute ist, dass ich meine Haut so teuer verkauft habe wie es ging.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12