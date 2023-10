Fred Vasseur zu Ferrari: Das Ergebnis ist kein Drama

Gemischte Gefühle bei Ferrari: Charles Leclerc wurde in Mexiko Dritter, Carlos Sainz Vierter. Angesichts der Diskrepanz zwischen Quali und Rennen können die Roten aber nicht zufrieden sein.

Wie zufrieden kann ein Teamchef sein, wenn seine Fahrer von der Pole Position und von Platz zwei aus starten, am Ende aber Dritter und Vierter werden? Genau das ist Ferrari in Mexiko mit Charles Leclerc und Carlos Sainz passiert.

Für Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist es trotzdem «kein schlechtes Ergebnis. Wir hatten die Pole am Start und die Situation hat sich verschlechtert. Wir haben versucht, einen Stopp zu fahren. Das haben wir eine Runde vor dem Safety Car gemacht. Das war kein Glück und hintenraus haben wir uns schwergetan.»

«Das Ergebnis als solches ist kein Drama. Ein wenig enttäuscht kannst du sein, wenn du von P1 und P2 startest», sagte Vasseur.

Carlos Sainz denkt dabei schon an die kommende Saison.

«Im Quali ist die Balance gut, im Rennen haben wir Probleme. Das müssen wir analysieren und dann haben wir nächstes Jahr vielleicht ein Auto, was in die richtige Richtung geht und mit dem wir kämpfen können. Wieder mal sind Verstappen und auch Lewis in einer anderen Liga», sagte der Spanier.

Im Kampf um Platz zwei in der Konstrukteurswertung liegt Ferrari mit 349 Punkten hinter Mercedes (371). «Es ist schwierig, wenn du als Zweiter losfährst und nur auf Platz vier ankommst - auch wegen der Punkte. Es wird ein harter Kampf.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12