«Super Max»: Hamilton wird von Verstappen weggeblasen

Max Verstappen siegt und siegt und siegt. Der Niederländer wird nach dem Mexiko-GP von allen Seiten gelobt. Das gilt auch für Lewis Hamilton, obwohl der gegen Verstappen chancenlos war.

Hamilton holt aus seinem Mercedes aktuell das Maximum heraus. «Lewis Hamilton fuhr mit einer herausragenden Leistung auf den zweiten Platz», lobte zum Beispiel der Guardian.

La Repubblica meint hingegen zur Triumphfahrt von Verstappen: Er «ist wie ein Bergsteiger. Er erklimmt auch in Mexiko die Spitze der Formel 1. Er zwingt den Rivalen mit seiner üblichen Arroganz sein Tempo auf. Sein Bolide ist wie ein Raumschiff, das alle Gegner auf der Strecke hinter sich lässt.»

ENGLAND

Guardian: Wenn die Zielflagge fällt und Max Verstappen zu einem weiteren Sieg fegt, ist das nur allzu vertraut. Zumindest hinter dem dominanten Niederländer hatte das britische Kontingent einiges an Feuer zu bieten. Lewis Hamilton fuhr mit einer herausragenden Leistung auf den zweiten Platz.

Telegraph: Verstappens bemerkenswerte Siegesserie, die nun einen Rekord von 16 Siegen in einer Saison umfasst, setzte sich in der atemlosen Luft nach zwei pulsierenden Starts fort. Hamilton beeindruckt mit dem zweiten Platz.

Mirror: Lewis Hamilton wird in einem spannenden Rennen von Max Verstappen weggeblasen.

Sun: Lewis Hamilton erholt sich von der Disqualifikation beim US-Grand-Prix und wird in Mexiko Zweiter, bleibt aber erneut hinter Champion Verstappen zurück. Hamilton und Lando Norris zeigten beide gute Leistungen.

FRANKREICH

L'Equipe: Verstappen - allein auf weiter Flur. Max Verstappen bleibt Super Max und nichts, aber auch gar nichts, kann ihm etwas anhaben. Charles Leclerc wurde traurigerweise zum Staatsfeind Nummer eins in Mexiko-Stadt.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: Verstappen gelingen zwei Meisterwerke beim Start. Der Rest ist wieder einmal der schnelle, einsame Ritt des Niederländers. Dank seines Red-Bull-Boliden kann Verstappen beim Rennen das machen, was er will. Er ist einfach unbesiegbar.

Corriere dello Sport: Verstappens Red Bull ist wie eine Kanone. Die Ferrari-Piloten müssen sich vor Verstappen und Hamilton, zwei Giganten der Formel 1, verneigen.

La Repubblica: Verstappen ist wie ein Bergsteiger. Er erklimmt auch in Mexiko die Spitze der Formel 1. Er zwingt den Rivalen mit seiner üblichen Arroganz sein Tempo auf. Sein Bolide ist wie ein Raumschiff, das alle Gegner auf der Strecke hinter sich lässt.

Corriere della Sera: Das Rennen in Mexiko ist das Spiegelbild einer ganzen Saison. Verstappen erweist sich wieder einmal als tödlicher Pilot für alle Gegner. Ferrari bricht zusammen. In weniger als einem Kilometer verraucht die Illusion eines möglichen Erfolgs.

La Stampa: Die goldene Saison von SuperMax hält auch in Mexiko an. Ferraris Pole Position hält nur bis zur ersten Kurve. Verstappen überholt die Ferrari in wenigen Metern. So erreicht er das Ziel von 51 Erfolgen, wie Alain Prost.

NIEDERLANDE

De Telegraaf: Viel wurde im Vorfeld über die mexikanischen Fans und mögliche Buhrufe gesagt und geschrieben, aber Max Verstappen wurde nach seinem Sieg vor allem mit Applaus bedacht. Der Weltmeister wusste das zu schätzen.

AD.nl: Spielerisch: Max Verstappen schraubt in Mexiko mit 16. Saisonsieg den eigenen Rekord nach oben. Der Start beim Großen Preis von Mexiko war für ihn wieder eine Gelegenheit, seine Klasse zu zeigen. Auf der ewigen Bestenliste liegt der Niederländer jetzt in Sebastian Vettels Windschatten.