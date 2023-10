Hamilton noch WM-Zweiter? «Wechselbad der Gefühle»

Lewis Hamilton kann sich nach seinem zweiten Platz beim Mexiko-GP weiterhin Rang zwei in der Fahrer-WM sichern. Doch wie viel ist das dem siebenmaligen Weltmeister wert?

Lewis Hamilton macht weiter Jagd auf Sergio Pérez. Der Mercedes-Superstar könnte nach einer schwierigen Saison für die Silberpfeile mit vielen Aufs und Abs dem Mexikaner Platz zwei tatsächlich noch abjagen.

20 Punkte Rückstand hat Hamilton nur noch nach seinem zweiten Platz beim Mexiko-GP, bei dem Pérez nach einem Crash in der ersten Kurve ausschied. Glaubt Hamilton, dass er noch «Vize» werden kann?

«Das hängt hauptsächlich von den Wochenenden von Checo ab. Sie haben das Auto, mit dem sie die Titel holen. Ich glaube, er hatte in einigen Situationen einfach Pech. Ich habe zuletzt ziemlich viele Punkte verloren, aber er hat heute auch Punkte verloren. Es ist also ein Wechselbad der Gefühle», sagte Hamilton.

Der Brite war nach seinem Disqualifikations-Drama in Austin, bei dem er 18 Punkte verlor, nicht davon ausgegangen, so schnell wieder in Schlagdistanz zu gelangen. «Aber jetzt werden wir einfach unser Bestes geben», sagte er.

Und verdeutlichte, dass der zweite Platz nicht das ist, was in dieser Saison noch zählt. Ihm geht es um das Team.

«Ehrlich gesagt wird es für mein Leben keinen großen Unterschied machen, ob ich Zweiter oder Dritter werde», so Hamilton. «Es ist wichtiger, dass das Team Zweiter in der Konstrukteurswertung wird, und darauf konzentriere ich mich. Wenn wir in der Fahrerwertung Zweiter werden, ist das ein Bonus.»

Aktuell hat Mercedes als Zweiter in der Konstrukteurswertung 371 Punkte. Verfolger Ferrari steht bei 349 Zählern.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12