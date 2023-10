Ganz wilde Gerüchte: So sieht Alonso seine Zukunft

Aktuell zeigt sich die Formel 1 mal wieder von ihrer völlig verrückten Seite. Denn um Fernando Alonso ranken sich ganz wilde Gerüchte. Zufällig sprach er in Mexiko über seine Zukunft.

In der Formel 1 geht es manchmal sehr schnell mit den Gerüchten. Vor allem in der Silly Season, wenn es um die Zukunft der Fahrer geht. Die ist aber eigentlich schon vorbei. Doch Sergio Pérez sorgt dafür, dass die Gerüchteküche brodelt, auch wenn die Verantwortlichen unermüdlich betonen, dass der Mexikaner Vertrag bis Ende 2024 habe.

«Checo hat Vertrag für 2024», sagte Motorsportberater Helmut Marko. Nachsatz: «Und er wird für uns fahren.»

Wie wild es manchmal zugehen kann, zeigte sich nach dem Mexiko-GP. Der renommierte F1-Journalist Albert Fabrega schrieb auf X: «Ich möchte das Gerücht nicht glauben, das sie mir jetzt im Fahrerlager erzählt haben. Nein!»

Ein schönes Beispiel, wie die Gerüchteküche funktioniert. Da Fabrega Spanier ist, kann er ja im Grunde nur Fernando Alonso meinen. Ergo: Alonso hört auf.

Oder er ersetzt Pérez bei Red Bull Racing.

Das waren zwei der wilden Schlussfolgerungen.

«Ich möchte nur eine Sache über das Gerücht sagen: Aus dem Text geht hervor, dass ich nicht möchte, dass das passiert. Von hieran könnt ihr so viel spekulieren, wie ihr wollt. Ich hoffe, dass es ein Gerücht bleibt und nicht zu einer Nachricht wird. Ende», legte Fabrega nach.

Womit er nicht dafür sorgte, dass mehr Klarheit herrscht, was er genau meint.

Doch Alonso hatte sich am Wochenende bei Fox Sports zu seiner Zukunft geäußert, und nach einem Rücktritt hört sich das definitiv nicht an. «Ich mag den Wettbewerb, ich mag es, schnell zu sein, und ich hasse es, zu verlieren», sagte er.

«Sie sehen also, dass es nicht sehr schwer ist, mich zu motivieren, sobald ich im Auto sitze», lachte Alonso: «Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen schwächer als mit 20 Jahren, aber wenn man älter wird, kennt man seinen Körper viel besser.»

Alonso weiter: «Man weiß, welches Training man machen muss, wann man sich müde fühlt, welche Dinge man vermeiden sollte, und so macht man das wieder wett.»

Ans Aufhören denkt er nicht. «Im Moment, nein. Ich weiß, dass ich mich am Ende meiner Karriere befinde, aber im Moment sehe ich das nicht so. Ich habe kein Datum, an dem ich meine Karriere beenden will», sagte Alonso.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12