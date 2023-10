Mercedes-Hammer: Technikchef Mike Elliott geht

Nach elf Jahren hat sich Mike Elliott in Brackley von seinen Kollegen verabschiedet. Der Mercedes-Technikchef wird das Team überraschend verlassen.

Seit er im Jahr 2000 als Aerodynamiker zu McLaren kam, hat Elliott 23 Saisons lang ununterbrochen in führenden Positionen im Sport gearbeitet, einen Großteil davon bei Mercedes. Zunächst als Leiter der Aerodynamik und zuletzt als Technischer Direktor hat er von 2012 bis 2023 einen wesentlichen Beitrag zu den Erfolgen des Mercedes-Teams geleistet.

«Mike war eine der Säulen der Erfolge des Teams in den letzten zehn Jahren», erklärte Teamchef Toto Wolff, «und wir verabschieden uns mit wirklich gemischten Gefühlen von ihm. Mike ist ein hochintelligenter Techniker und ein großartiger Teamplayer; er hat nicht nur einen großen Beitrag zu Siegen geleistet, sondern auch zum Aufbau der Kultur unseres Teams. Aber auf der anderen Seite ist es klar, dass er bereit ist für neue Abenteuer jenseits von Mercedes - daher weiß ich, dass dies auch für ihn der richtige Schritt ist. Er verlässt das Team mit unserem Dank für den Einsatz, das Engagement und die Expertise, die er in den letzten elf Jahren in das Team eingebracht hat - und mit unseren besten Wünschen für die Zukunft.»

«Es war eines der größten Privilegien meiner Karriere, Teil dieses Mercedes-Teams zu sein», erklärte Elliott. «Während meiner Zeit habe ich gesehen, wie sich das Team von einer Gruppe von Leuten, die zusammenarbeiten, um Rennen zu gewinnen, über eine erste Meisterschaft bis hin zu einem Rekord von acht aufeinanderfolgenden Konstrukteursmeisterschaften entwickelt hat. Und ich bin stolz darauf, dass ich meinen Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet habe.»

«Obwohl wir in den letzten beiden Saisons nicht so viele Rennen gewonnen haben, wie wir uns das wünschen, haben sie uns in vielerlei Hinsicht auf die Probe gestellt - und uns gezwungen, unsere grundlegenden Annahmen darüber, wie wir Leistung erbringen, zu hinterfragen. In den vergangenen sechs Monaten hat es mir Spaß gemacht, die technische Strategie zu entwickeln, die hoffentlich die Grundlage für den nächsten Erfolgszyklus des Teams bilden kann.»

Elliott hat beschlossen, dass nun der richtige Zeitpunkt für seinen nächsten Schritt jenseits von Mercedes ist. Angefangen mit einer Pause, «um innezuhalten und Bilanz zu ziehen, nachdem ich 23 Jahre lang mit vollem Einsatz in diesem Sport gearbeitet habe, und dann, um meine nächste Herausforderung zu finden. Ich möchte mich bei meinen Teamkollegen für die fantastischen gemeinsamen Jahre bedanken und wünsche ihnen viel Erfolg für die kommenden Jahre.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12