Nico Hülkenberg in Brasilien: Sensation im Williams

​Fast auf den Tag genau vor 13 Jahren zeigte der damals 23-jährige Nico Hülkenberg in Brasilien eine phänomenale Leistung: Pole-Position im Williams vor Sebastian Vettel und Mark Webber (beide Red Bull Racing).

Viele Formel-1-Fans trauten an jenem 6. November 2010 im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos/São Paulo ihren Augen nicht: Bei schwierigsten Bedingungen fuhr der junge Williams-Fahrer Nico Hülkenberg eine grandiose Zeit nach der anderen – und stand am Ende sensationell auf Pole-Position!

Ironie der Motorsport-Historie: Zwölf Jahre danach gelang dem heutigen Haas-Stallgefährten von Nico, Kevin Magnussen, ein vergleichbarer Coup, ebenfalls erste Pole-Position in Brasilien.

Der heute 36 Jahre alte und 200 Formel-1-WM-Läufe erfahrene Nico Hülkenberg sagt: «Ich erinnere mich sehr gut an dieses Qualifying. Es hatte geregnet, aber nun begann die Bahn abzutrocknen. Die Verhältnisse waren tückisch, aber ich fühlte mich wohl.»

«Als Q3 begann, wagte ich es, von den profilierten Intermediates auf die Slicks zu wechseln. Die Piste war an gewissen Stellen noch feucht bis nass, ich musste höllisch aufpassen. Aber wir trafen den Nagel auf den Kopf und konnten den besten Startplatz erringen.»



Im Rennen verlor Hülkenberg den ersten Platz gleich nach dem Start, weil die Räder zu stark durchdrehten. Am Ende kam Nico auf einem Platz ins Ziel, welcher die wahre Konkurrenzfähigkeit von Williams widerspiegelte – achter Platz. Hülkenberg wurde mit sieben Top-Ten-Platzierungen WM-14., Highlight war in den Rennen Rang 6 in Ungarn.



«Ich liebte Interlagos vom ersten Moment an: Die Energie der Stadt São Paulo hat einfach etwas für sich, und die Bahn erlaubt einen schönen Rhythmus. Ähnlich wie der Red Bull Ring hat sie nicht viele Kurven, aber die haben es in sich.»



Zum fünften Mal in dieser Saison wird zudem im Sprintformat gefahren. Nico sagt: «Das sind sehr intensive, um nicht zu sagen hektische Wochenenden. Mit nur einer Stunde Training, bevor es schon ins Abschlusstraining für den Grand Prix geht, ist die Vorbereitung beschnitten.»



«Ich bin in Sachen Sprint ein wenig hin- und hergerissen. Ich verstehe, dass es spannender ist, nach nur einem freien Training jedes Mal Einsätze zu haben, bei denen es um etwas geht – GP-Quali, dann am Samstag Sprint-Quali und Sprint, am Sonntag der WM-Lauf. Auf der anderen Seite bin ich einer, der gerne mit seinem Auto arbeitet, also sind 60 Minuten Training schon ein wenig mager.»



Wir haben auch das dritte Rennen innerhalb von drei Wochenenden – Austin in Texas, Mexiko-Stadt, nun São Paulo. «Für mich als Pilot ist das kein Problem, ich habe zwischen den Rennen genug Zeit, mich zu erholen. Aber für die Rennmannschaft ist das schon sehr anspruchsvoll.»





