Brasilien-GP im Fernsehen: Sky kostenlos mit Flörsch

Zum vierten Mal 2023 zeigt Sky einen WM-Lauf auf verschiedenen Plattformen frei zugänglich, auf TikTok mit Sophia Flörsch: Nach den Rennen von Spanien, Ungarn und Katar nun den Traditions-GP von Brasilien.

Gute Nachrichten für die Formel-1-Fans: Sky zeigt den «Formel 1 Qatar Airways Grand Prix von Brasilien» auch auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf seinem Sky Sport YouTube-Kanal – zusätzlich zur Live-Übertragung und Berichterstattung auf Sky Sport F1 und WOW.

Außerdem überträgt Sky das Rennen auch auf seinem TikTok-Kanal @skysportformel1 – im 9:16-Format und mit eigenen Gastgebern: Sophia Flörsch und Joé Signon kommentieren gemeinsam und sind dabei im konstanten Austausch mit der TikTok Community, die während des Live-Streams zudem von der Multi-Split-Screen-Funktion (bis zu vier Signale parallel) profitiert.

Nach dem Grossen Preis von Spanien, Ungarn und Katar bietet Sky somit nun auch das Live-Rennen und die exklusive Sky Berichterstattung aus São Paulo kostenfrei über die genannten Plattformen an, um allen Interessierten die Möglichkeit zu bieten, sich von der Faszination Formel 1 und der hochwertigen Berichterstattung bei Sky zu überzeugen.

Darüber hinaus können Motorsportfreunde vom ersten freien Training bis zur letzten Pressekonferenz alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Sascha Roos wird alle Sessions live kommentieren und hierbei von Sky-Experte Ralf Schumacher unterstützt. Ebenfalls vor Ort begrüssen zudem Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner die Zuschauer. Leo Lackner wird als Datenexperte das Renngeschehen wie gewohnt begleiten.



Wie sich die Action auf der Rennstrecke entwickelt, erfahren Sie am besten mit unserem Live-Ticker; dazu haben wir wie immer für Sie die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, SRF und ORF zusammengefasst.



Brasilien-GP im Fernsehen

Freitag, 3. November

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint USA 2023 Wiederholung

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2022 in Brasilien

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 1986 in Brasilien

11.45 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 1988 in Brasilien

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 1989 in Brasilien

13.45 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

14.15 Uhr: Sky Sport F1 – Warm up: Das Motorsport Spezial

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

14.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung freies Training

15.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung freies Training

15.30 Uhr: Freies Training

17.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – 4 Minuten im November - Das Formel 1 Saisonfinale 2008

18.30 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

18.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

19.00 Uhr: GP-Qualifying

20.00 Uhr: ServusTV – GP-Qualifying Analyse

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

21.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – 4 Minuten im November - Das Formel 1 Saisonfinale 2008

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung



Samstag, 4. November

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2003 in Brasilien

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance - Aryton Senna

08.55 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2008 in Brasilien

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Mexiko 2023

12.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance - Aryton Senna

12.55 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 1994 in Brasilien

14.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

14.45 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

14.55 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

15.00 Uhr: Sprint-Qualifying

15.45 Uhr: ServusTV – Sprint-Qualifying Analyse

16.15 Uhr: Sky Sport F1 – Legends of F1 - Ayrton Senna

17.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Mexiko 2023

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

18.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

19.15 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Sprint

19.30 Uhr: Sprint

20.00 Uhr: ServusTV – Sprint Analyse

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

21.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung



Sonntag, 5. November

06.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance - Aryton Senna

06.55 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2008 in Brasilien

09.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2006 in Brasilien

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

14.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

15.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

16.00 Uhr: Sky Sport F1 – 4 Minuten im November - Das Formel 1 Saisonfinale 2008

16.00 Uhr: ServusTV – Vorberichte zum Grand Prix

16.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Grand Prix

17.20 Uhr: SRF Info – Vorberichte zumGrand Prix

17.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

18.00 Uhr: SRF Info – Beginn Berichterstattung Grand Prix

18.00 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Grand Prix

18.00 Uhr: Grosser Preis von Brasilien (71 Runden)

19.40 Uhr: ServusTV – Analyse Grand Prix

19.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

21.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – 4 Minuten im November - Das Formel 1 Saisonfinale 2008

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: N. Lauda / Estoril 1984

22.10 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: D. Coulthard / Frankreich 2000

22.20 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: G. Berger / Deutschland 1994

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

00.00 Uhr: ORF 1 – Motorhome





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12