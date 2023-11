Lewis Hamilton (Mercedes): Brasilien ist einzigartig

​Sergio Pérez ist in Mexiko durch eine Kollision mit Charles Leclerc ausgeschieden, null Punkte. Lewis Hamilton wurde Zweiter. Damit liegt der Mercedes-Star nur noch 20 Punkte hinter dem Mexikaner.

Alles ist in Mexiko für Lewis Hamilton gelaufen: Auf einen Schlag hat der Engländer 19 Punkte aufgeholt auf seinen Widersacher im Kampf um WM-Rang 2, auf den Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez.

«Checo» Pérez legte sich in der ersten Kurve mit Charles Leclerc an, Berührung zwischen dem Ferrari und dem RBR-Renner, Pérez musste mit beschädigtem Auto aufgeben. Leclerc wurde Dritter und von den mexikanischen Fans ausgebuht. Lewis Hamilton fuhr zu einem starken zweiten Platz hinter Max Verstappen und eroberte einen Extrapunkt für die beste Rennrunde.

Ausgangslage in Brasilien daher: Pérez auf WM-Rang 2, mit 240 Punkten, Hamilton Dritter mit 220. Bei noch vier ausstehenden Rennen (drei Grands Prix, dazu der Sprint in Brasilien) ist das aufholbar.

Lewis bleibt auf dem Teppich: «Wie das zwischen uns ausgeht, hängt primär einmal von den Rennen von Checo ab. Sie haben das beste Auto, aber einige Male hatte Pérez einfach kein Glück. Glück und Pech gleichen sich immer wieder aus, das sehen wir bei ihm und mir. Ich verlor Rang 2 in Texas (der Wagen von Hamilton wurde wegen zu stark abgeschliffener Bodenplatte aus der Wertung genommen, M.B.), er verlor die Chance auf viele Punkte in Mexiko.»



«Klar würde ich gerne WM-Rang 2 erobern, aber unterm Strich ist es mir lieber, Mercedes hält den zweiten Platz im Konstrukteurs-Pokal gegen Ferrari. Wenn ich WM-Zweiter werden würde, dann wäre das ein schöner Bonus, aber mein Leben würde sich dadurch nicht verändern.»



«Vor einem Jahr sahen wir hier in Interlagos sehr gut aus, und wir haben im Laufe dieser Saison schöne Fortschritte erzielt. Klar gibt uns das viel Zuversicht für das kommende Wochenende.»

Lewis Hamilton weiter: «Brasilien ist einzigartig. Ich bin ja Ehrenbürger des Landes, da ist es ohnehin immer etwas Besonderes, hierher zurückzukommen. Ich habe hier auch meinen ersten WM-Titel hier gewonnen, 2008 gegen Felipe Massa, und ich dachte immer, dass ich fortan der grosse Buhmann sein werde. Aber ganz im Gegenteil, ich wurde stets sehr warmherzig empfangen.»



«Und dann ist da mein Idol Ayrton Senna, dessen Präsenz bis heute zu spüren ist. Dazu kommt diese fabelhafte Rennstrecke, die Überholmanöver erlaubt und einfach der Hammer ist.»



«Unser Auto sollte hier gut sein, aber oft ist das sehr schwierig einzuschätzen. Red Bull Racing sollte auch hier überlegen sein, und ich erwarte ein starkes Ferrari. Wir liegen in den letzten Rennen auf Augenhöhe, wir werden unser Bestes geben müssen, um die Nase vorn zu haben.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall



WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12