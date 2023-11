Grand Prix von São Paulo: Vertrag bis inklusive 2030

​Der Vertrag zur Austragung eines Grossen Preises von São Paulo ist vorzeitig verlängert, um fünf Jahre – es wird im Autódromo José Carlos Pace bis einschliesslich des WM-Laufs von 2030 gefahren.

Vor 50 Jahren gewann Emerson Fittipaldi 1973 den ersten Grand Prix von Brasilien im Rahmen der Formel-1-WM. Heute ist das Abkommen zur Austragung des Traditionsrennens im Stadtteil Interlagos von São Paulo vorzeitig verlängert worden – bis inklusive 2030 wird auf dieser Strecke Formel 1 gefahren.

Der Grosse Preis von Brasilien fand im Rahmen der Formel-1-WM auf zwei Rennstrecken statt – in São Paulo und in Rio de Janeiro. Die ersten fünf WM-Läufe sowie die Rennen von 1979 und 1980 gingen auf dem «Autódromo José Carlos Pace» von Interlagos in São Paulo über die Bühne; 1978 sowie von 1981 bis 1989 war das «Autódromo Internacional Nelson Piquet» in Jacarepaguá/Rio de Janeiro Austragungsort.

Von 1990 bis 2019 kehrte die Königsklasse nach Interlagos zurück. 2020 konnte das Rennen wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Seit 2021 wird wieder gefahren.

Immer wieder hat Interlagos dramatische Rennen geboten, teils auch wegen des berüchtigt unberechenbaren Wetters. Unvergessen die WM-Entscheidungen 2007 zu Gunsten von Kimi Räikkönen (und zu Ungunsten der McLaren-Fahrer Fernando Alonso und Lewis Hamilton) oder 2008 zu Gunsten von Hamilton, Ferrari-Fahrer Felipe Massa zog den Kürzeren.

São Paulo-Bürgermeister Ricardo Nunes hat im Rahmen des neuen Fünfjahresvertrags eine Garantie abgegeben, dass die in die Jahre gekommene Rennanlage weiter modernisiert wird.



Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Ich freue mich, dass die Formel 1 die unvergleichliche Atmosphäre von São Paulo geniessen kann. Brasilien hat eine reiche Rennsporttradition, und diese Kult-Rennstrecke ist bei Fans und Fahrern gleichermassen beliebt.»



Hier in unserer Übersicht zeigen wir Ihnen, wie lange die Abkommen zur Austragung von Formel-1-WM-Läufen in den verschiedenen Ländern laufen.





Formel-1-GP: Laufzeit der Verträge

Bahrain 2036

Saudi-Arabien 2030

Australien 2037

Japan 2024

China 2025

USA (Miami) 2031

Italien (Imola) 2026

Monaco 2025

Kanada 2031

Spanien 2026

Österreich 2030

Grossbritannien 2024

Ungarn 2032

Belgien 2025

Niederlande 2025

Italien (Monza) 2025

Aserbaidschan 2026

Singapur 2028

USA (Austin) 2026

Mexiko 2025

Brasilien 2030

USA (Las Vegas) 2032

Katar 2032

Abu Dhabi 2030