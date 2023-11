Lewis Hamilton (Mercedes): Rang 5 fühlt sich nie gut

​Den siebenfachen Formel-1-Champion Lewis Hamilton hatten einige Fans und Fachleute auf ihrer Rechnung für die Pole in Brasilien. Aber es kam anders. Hamilton wirkt nach der fünftschnellsten Zeit geknickt.

Lewis Hamilton hat in Interlagos einige seiner herausragendsten Rennen gefahren. Er stand hier drei Mal auf Pole-Position (2012, 2016, 2018), er wurde hier Weltmeister 2008, er konnte drei Mal gewinnen (2016, 2018, 2021).

Und vor einem Jahr stand sein Teamgefährte George Russell hier am Ende ganz oben, Mercedes in Brasilien offenkundig stark. Hamilton gab sich am Donnerstag zuversichtlich: «Wir sollten hier konkurrenzfähig sein.»

Aber dann ging alles drunter und drüber im Abschlusstraining zum Grossen Preis von São Paulo: Zuerst kam der Wind, dann der Regen, und dann entschied die FIA – die Quali kann nicht weitergehen, rote Flagge, und sie wird auch nicht mehr aufgenommen, denn über dem Autódromo José Carlos Pace ging ein Gewitter der Klasse Weltuntergangsstimmung nieder.

Ganz vorne, wieder einmal: Max Verstappen (Red Bull Racing), dann Charles Leclerc im Ferrari. Aston Martin zeigte gutes Gefühl für Timing – zum perfekten Zeitpunkt auf der Bahn, damit die Startränge 3 (Lance Stroll) und 4 (Fernando Alonso).



Für Mercedes sprangen am Ende die Plätze 5 (Lewis Hamilton) und 6 (George Russell) heraus.



Das Gesicht des 103-fachen GP-Siegers Hamilton sagte alles: An diesem Tag wäre mehr drin gewesen.



Lewis erklärte: «Wir sind Fünfter, Rang 5 fühlt sich nie gut an. Ich tat, was ich konnte. Hoffentlich haben wir ein besseres Rennen.»



«Ich spürte, dass wir anständigen Speed haben, aber generell lagen wir ein paar Zehntel hinter den Schnellsten. Zum Schluss haben wir das nicht perfekt auf die Reihe bekommen. Unter normalen Umständen sollten wir ein wenig weiter vorne stehen.»





GP-Qualifying, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,727 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,021

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,344

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,590

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,321

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:10,547

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10,562

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,567

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10,723

15. Alex Albon (T), Williams, 1:10,840

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10,837

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10,843

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10,955

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,035

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11,275