Lando Norris (McLaren/2.): «Ich habe geschlafen»

​Platz 2 für den McLaren-Piloten Lando Norris beim Spritrennen von Interlagos. Auf der Traditionsstrecke muss sich der 23-jährige Brite nur Sieger Verstappen beugen: «Ich hatte höheren Reifenverschleiss als Max.»

Solider, aber kein berauschender Auftritt von Lando Norris beim Sprint des GP-Wochenendes von São Paulo im Stadtteil Interlagos. Der McLaren-Fahrer fährt einen feinen zweiten Platz ein, aber er wirkte – wie nach der GP-Quali – zerknirscht.

Das ist verständlich: Schon kurz nach dem Start musste sich Norris die Führung von seinem Kumpel Verstappen abnehmen lassen, dann nickte er im langsamen Teil der Strecke kurz weg, und prompt erwischte ihn Mercedes-Fahrer auf dem falschen Fuss.

Norris gibt ehrlich zu: «Was da passiert ist? Ich habe geschlafen, das ist passiert! Aber fangen wir von vorne an – mein Start war gut, aber dann konnte Max dennoch an mir vorbeigehen. Das muss ich mir nochmals ansehen mit meinen Leuten. Ich verstehe nicht ganz, wieso ich in der zweiten Phase kurz vor der Kurve so viel Boden verlieren konnte.»

«Jedenfalls: Erster am Start, Zweiter in der ersten Kurve, kein guter Beginn. Dann habe ich echt gepennt, als mich George Russell überfallen hat. Aber dabei hat er seinen Reifen zu viel zugemutet und das im letzten Teil des Rennens teuer bezahlt.»



«Ich habe dann versucht, die Lücke zu Max zu schliessen, aber ich habe bald gemerkt – keine Chance. Also habe ich mich darauf konzentriert, meine Reifen zu schonen, um auf allfällige Angriffe von Pérez zum Schluss des Rennens hin gefasst zu sein.»



«Gut, natürlich hätte ich gerne gewonnen. Aber man muss auch realistisch sein. Ich fahre hier gegen einen der besten Formel-1-Piloten, die es je gegeben hat, der zudem im besten Auto des Jahres sitzt. Da können die Leute nicht von mir erwarten, dass ich den einfach in Grund und Boden fahren.»



«Morgen starte ich als Sechster, also werde ich einige Ränge gutmachen müssen, wenn ich erneut unter den ersten Drei landen will. Aber wir haben ein gutes Auto, und ich freue mich auf den Grand Prix. Das Tempo heute ist ermutigend.»





São Paulo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 Runden in 30:07,209 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15. Alex Albon (T), Williams, +43,394

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,330 min

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00,945



WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 499 Punkte

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04. Sainz 184

05. Alonso 183

06. Norris 176

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Tsunoda 11

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 745 Punkte

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12