Lewis Hamilton: «Werden sicherlich nicht gewinnen»

Lewis Hamilton startete von Position 5 in den Sprint von Brasilien. Nach 24 Runden kreuzte er die Ziellinie als Siebter. Entsprechend bescheiden sind seine Erwartungen für den Grand Prix am Sonntag.

Lewis Hamilton nahm den letzten Sprint des Jahres auf dem Autódromo José Carlos Pace wie die meisten GP-Stars auf gebrauchten weichen Reifen in Angriff. Der siebenfache Weltmeister fuhr von Startplatz 5 los und konnte die fünfte Position zunächst auch verteidigen. In den letzten Runden kämpfte er allerdings mit stumpfen Waffen.

Erst musste er Charles Leclerc ziehen lassen, dann überholte ihn zwei Runden vor dem Ende auch noch Yuki Tsunoda. Hamilton kam als Siebter ins Ziel und erklärte sichtlich enttäuscht: «Es war fürchterlich. Das hat überhaupt keinen Spass gemacht. Ich hatte zwar einen guten Start, aber danach bereite mir die Fahrzeug-Balance Mühe.»

«Ich hatte starkes Untersteuern und manchmal übersteuerte das Auto auch plötzlich. Ich hatte schon früh mit meinem Auto zu kämpfen. Und am Ende brachen dann die Reifen ein», schilderte der 103-fache GP-Sieger, und seufzte: «Ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie wir das fürs Rennen in den Griff bekommen können.»

Seine Erwartungen an den 20. WM-Lauf der Saison sind entsprechend bescheiden. «Vor uns liegt ein langer Sonntagnachmittag, soviel steht fest. Ich kann nur vermuten, dass wir mit der Abstimmung des Fahrzeugs daneben liegen. Aber es ist, wie es ist. Ich werde so hart kämpfen, wie ich nur kann, aber wir werden sicherlich nicht gewinnen. Ich werde schauen, wie ich die Reifen besser schonen kann», fügte Hamilton an.

São Paulo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 Runden in 30:07,209 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15. Alex Albon (T), Williams, +43,394

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,330 min

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00,945

WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 499 Punkte

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04. Sainz 184

05. Alonso 183

06. Norris 176

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Tsunoda 11

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 745 Punkte

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12