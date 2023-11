Max Verstappen: Das muss den Gegnern zu denken geben

​Der Niederländer Max Verstappen hat in Brasilien seinen siebten Sieg in einem Formel-1-Sprint eingefahren. Was der dreifache Weltmeister danach sagte, muss für seine Rivalen deprimierend sein.

Es lief perfekt für den 51-fachen GP-Sieger Max Verstappen beim Sprint in Brasilien: Im Autódromo José Carlos Pace ging der Red Bull Racing-Star schon kurz nach dem Start an Pole-Setter Lando Norris vorbei, setzte sich dann an der Spitze scheinbar mühelos ab und fuhr zum siebten Mal in einem Sprint der Formel 1 zum Sieg.

Was der 26-jährige Verstappen danach sagte, muss den Gegnern zu denken geben: «Es gab keine einzige Runde, in welcher ich voll gefahren bin.» Max konnte als Leader das Tempo perfekt dosieren. Auf die Frage, wann er damit angefangen habe, seine Pirelli-Reifen zu schonen, grinste Verstappen: «Auf dem Weg zur Startaufstellung.»

Dann wurde Max wieder ernst: «Nein, ehrlich jetzt – du kannst mit weichen Reifen in Brasilien nicht voll fahren, wenn du sie 24 Runden lang am Leben erhalten willst, es geht einfach nicht.»

«Wir haben viel aus den Vorkommnissen vor einem Jahr hier in Interlagos gelernt. Der Verschleiss ist sehr hoch, da musst du den Walzen Sorge tragen. Das haben wir 2022 nicht gut gemacht, im Sprint lief es besser, das gibt mir Zuversicht für den Grand Prix.»



«Es gab eine Phase im Sprint, da holte Lando Norris auf mich auf. Aber nun machte es sich bezahlt, dass ich zuvor so auf die Reifen aufgepasst hatte. Ich konnte wieder leicht Tempo anziehen und den Abstand stabilieren.»



Dabei kam es zu einem interessanten Wortwechsel mit seinem RBR-Renningenieur Gianpiero Lambiase. Es ging um die Frage, ob Max in schnellen oder langsamen Passagen etwas zulegen soll. Fahrer und Ingenieur entschieden sich für mehr Tempo in den schnellen Passagen.



Aber letztlich stimmt der Eindruck, der im Rennen entstanden war, und das wir auch von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko bestätigt: «Max ist zu keinem Zeitpunkt schneller gefahren, als er es unbedingt musste.»





São Paulo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 Runden in 30:07,209 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15. Alex Albon (T), Williams, +43,394

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,330 min

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00,945





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 499 Punkte

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04. Sainz 184

05. Alonso 183

06. Norris 176

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Tsunoda 11

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 745 Punkte

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12