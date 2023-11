So wird die Formel 1 besser: Idee von Valtteri Bottas

Die Formel-1-Verantwortlichen arbeiten unermüdlich daran, den Sport zu verbessern und nachhaltiger zu gestalten. Wie man das erreichen kann, weiss Valtteri Bottas. Er wünscht sich ein anderes Qualifying-Format.

Die Formel 1 erfreut sich derzeit grosser Beliebtheit und damit das auch so bleibt, sind die Verantwortlichen stets bemüht, den Sport noch spannender und besser zu gestalten. Auch die Nachhaltigkeit spielt dabei eine Rolle, denn die Entscheidungsträger haben erkannt, dass die Umwelt gerade für die jüngeren Fans ein wichtiges Thema ist.

Einen Vorschlag, den Sport nachhaltiger und besser zu gestalten, hat Valtteri Bottas. Mit Blick auf die Klagen der Fahrer, die sich oft über das Gewicht und die Grösse der aktuellen Fahrzeuggeneration beschweren, sagt er: «Ich glaube einige der Kritikpunkte wurden bei der Definition der nächsten Fahrzeuggeneration berücksichtigt.»

«Ich glaube, die Autos werden dann etwas leichter, und das sorgt natürlich auch für besseres Racing. Vielleicht werden sie auch etwas kleiner, das wäre sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung», fügt der Finne aus dem Alfa Romeo Team an. «Beim Format besteht meiner Meinung nach immer noch Handlungsbedarf, speziell bei den Sprint-Wochenenden.»

«Und ich sage auch immer, dass ein Qualifying, bei dem ein Fahrer nach dem anderen eine einzelne schnelle Runde fährt, aufregend wäre. Die Leute könnten dann jedes Auto bei der Qualifying-Runde mitverfolgen und man stelle sich nur vor, wie viele Reifensätze wir sparen würden. Wir brauchen derzeit jedes Wochenende so viele davon, und wenn wir ein nachhaltigerer Sport sein wollen, dann wäre das sicherlich ein Weg dazu», ergänzt der aktuelle WM-Fünfzehnte.

Bottas darf sich zumindest beim Thema Sprint Hoffnungen machen, denn das Sprint-Format soll tatsächlich erneut angepasst werden. Es wird über die Verlängerung des ersten Trainings von 60 auf 90 Minuten nachgedacht, danach soll das Qualifying für den Sprint bereits am Freitagnachmittag stattfinden. Am Samstag sollen dann das Mini-Rennen und das Abschlusstraining für den GP ausgetragen werden, bevor am Sonntag der WM-Lauf als Highlight des Wochenendes ansteht. Entschieden ist allerdings noch nichts, erst bei der Formel-1-Kommissionssitzung im Rahmen des WM-Finales von Abu Dhabi Ende November wird darüber beraten.

