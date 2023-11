Renningenieur Cronin verrät: So tickt Fernando Alonso

Der Renningenieur ist eine der wichtigsten Bezugspersonen für einen Formel-1-Fahrer. Fernando Alonsos Renningenieur Chris Cronin verrät Details zum Verhältnis der beiden.

Das Verhältnis zwischen einem Formel-1-Fahrer und einem Renningenieur ist essenziell. Die Beziehung benötigt allerdings Zeit, um zu wachsen, denn eine wirksame Kommunikation beruht auf Vertrauen.

Chris Cronin und Fernando Alonso hatten bei Aston Martin vor dem Großen Preis von Bahrain kaum mehr als zwei Monate Zeit, um sich aneinander zu gewöhnen.

«Die ersten drei bis sechs Monate, in denen man eine Beziehung und ein Verständnis füreinander aufbaut und herausfindet, wie man sich gegenseitig helfen kann, um den bestmöglichen Job zu machen, sind eine der schwierigsten Phasen», sagt Cronin.

«Man versucht, so schnell wie möglich zu einem Punkt zu gelangen, an dem man nur noch Informationen weitergibt, die wirklich hilfreich sind, die einen Unterschied machen - die sie schneller vorankommen lassen. Es gibt eine Menge nebensächlicher Dinge, von denen ein Fahrer glaubt, dass er sie wissen muss, die er aber nicht braucht. Das verwässert nur die Informationen, auf die er sich konzentrieren muss», sagte Cronin.

Was bei dem Prozess der beiden natürlich geholfen hat, ist die Erfahrung Alonsos. Er kam vor der Saison als zweimaliger Weltmeister, mit 355 Rennen auf dem Buckel. Beide konnten also sofort loslegen.

«Als Fernando ankam, sagte er sofort: 'Das ist genau das, was ich mag und was mir hilft, schnell zu sein.‘ Wenn man diese Art von Anleitung hat, verkürzt sich der Eingewöhnungsprozess, während es bei jüngeren Fahrern vielleicht etwas länger dauert, bis sie herausfinden, was sie brauchen», erklärt Cronin.

WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12