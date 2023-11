Lewis Hamilton: Trauriges Urteil vor dem Las Vegas-GP

​Nach acht Konstrukteurs-Pokalsiegen in Serie holte Mercedes-Benz 2022 nur einen GP-Erfolg, 2022 ist der Rennstall ohne Volltreffer. Lewis Hamilton wartet seit 713 Tagen auf einen Sieg und wirkt resigniert.

Lewis Hamilton ist mit 103 Grand-Prix-Siegen und sieben WM-Titeln der erfolgreichste Formel-1-Fahrer. Aber wer hätte vor der GP-Saison 2022 gedacht, dass der erfolgverwöhnte Mercedes-Rennstall in der neuen Flügelauto-Generation von 42 Rennen nur eines gewinnen würde?

Mercedes triumphierte 2022 lediglich ein Mal, mit George Russell in Brasilien. 2023 ist die Marke mit dem Stern noch ohne Sieg. Und beim jüngsten Rennen in Interlagos war Mercedes sogar nur fünfte Kraft – hinter Red Bull Racing, McLaren, Aston Martin und Ferrari.

Lewis Hamilton ist von Saudi-Arabien 2021 bis Las Vegas 2023 fast zwei Jahre ohne Sieg, 713 Tage lang. Eine Saison ohne Volltreffer, das hatte es für den Ausnahmerennfahrer zuvor zwanzig Jahre lang nicht gegeben.

Vor dem Strassenrennen von Las Vegas sagt Hamilton: «Wir haben zuletzt in Brasilien einfach keinen guten Job gemacht. Und ganz ehrlich – ich weiss nicht, wie konkurrenzfähig wir in Las Vegas sein werden. Was ich hingegen weiss: Das ist kein siegfähiges Auto.»



Lewis Hamilton stand 2023 sieben Mal auf dem Siegerpodest – als Zweiter in Australien, Spanien, Texas (danach disqualifiziert) und Mexiko, dazu als Dritter in Kanada, England und Singapur.





Lewis Hamilton: 140 Siege in 20 Jahren

2002: Formel Renault – 4 Siege

2003: Formel Renault – 10 Siege

2004: Formel 3 – 2 Siege

2005: Formel 3 – 16 Siege

2006: GP2 – 5 Siege

2007: Formel 1 – 4 Siege

2008: Formel 1 – 5 Siege

2009: Formel 1 – 2 Siege

2010: Formel 1 – 3 Siege

2011: Formel 1 – 3 Siege

2012: Formel 1 – 4 Siege

2013: Formel 1 – 1 Sieg

2014: Formel 1 – 11 Siege

2015: Formel 1 – 10 Siege

2016: Formel 1 – 10 Siege

2017: Formel 1 – 9 Siege

2018: Formel 1 – 11 Siege

2019: Formel 1 – 11 Siege

2020: Formel 1 – 11 Siege

2021: Formel 1 – 8 Siege

2022: Formel 1 – kein Sieg

2023: Formel 1 – kein Sieg