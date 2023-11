Las Vegas: Auch AlphaTauri mit neuer Lackierung

Viele Formel-1-Teams rücken beim glamourösen Strassenrennen in Las Vegas mit einer Speziallackierung aus. Auch AlphaTauri feiert die Rückkehr in die US-Metropole mit einem ganz speziellen Look.

In diesen Tagen geht das Formel-1-Wochenende in Las Vegas über die Bühne und wie erwartet zeigt sich die Stadt für den ersten Besuch der Königsklasse in 41 Jahren von ihrer schönsten Seite. Viele Formel-1-Teams machen mit und rücken mit speziellen Lackierungen in der Spielerstadt aus.

Dazu gehört auch das AlphaTauri-Team, das sich für den GP unter den Flutlichtern einen Look zugelegt hat, der die Fans begeistern soll. Über das Heck der Renner von Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo ziehen sich weisse Linien, die an die «AlphaTauri x Brendan Monroe Las Vegas Capsule Collection» angelehnt ist. Der Look soll auch beim Saisonfinale in Abu Dhabi zu sehen sein.

Der kalifornische Künstler Brendan Monroe präsentierte die Kollektion bei einem speziellen Launch Event in der Intrigue Lounge am Mittwochabend. «Es war sehr aufregend, die Gelegenheit zu bekommen, mit AlphaTauri zu arbeiten», sagte der Künstler. «Mit einem kreativen Team und einem Modelabel zu arbeiten, war sehr inspirierend.»

Die Unisex-Kollektion umfasst eine Daunenweste sowie zwei Kapuzenpullover und zwei T-Shirts. Zu den Accessoires gehören eine Kappe, ein Bucket Hat und eine Gürteltasche. Alle Produkte sind mit einem speziell entworfenen Druck verziert, der von Brendan Monroes Black Matte Night Spiral Design inspiriert ist. Er zeigt den charakteristischen Stil des Künstlers und ist in seiner charakteristischen schwarz-weißen Farbpalette gehalten.

«Vor der ganz besonderen Kulisse des Formel-1-Rennens in Las Vegas feiern wir den Launch dieser exklusiven AlphaTauri Capsule Collection», sagte Ahmet Mercan, CEO von AlphaTauri. «Es ist ein Highlight im Rahmen unserer 'Fashion at the Races'-Aktion, die im Februar 2020 mit einem unvergesslichen Formel-1-Launch-Event im Hangar-7 von Red Bull in Salzburg, Österreich, begann, zusammen mit mehreren anderen bahnbrechenden Events, einschliesslich eines AlphaTauri US Launch-Events auf der New York Fashion Week zu Beginn des Jahres.»

WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

03. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12