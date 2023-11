Las Vegas-GP im Fernsehen: Fahrer fürchten die Sphere

The Sphere in Las Vegas

​Seit September 2023 ist sie der neue Hingucker von Las Vegas: «The Sphere». Auf der einzigartigen Halbkugel mit 1,2 Millionen LED-Flächen lassen sich Bilder und Videos zeigen. Zur Sorge der Rennfahrer.

Seit knapp zwei Monaten ist sie DAS Thema in Las Vegas: «The Sphere». Dieses Auditorium mit 18.600 Sitzplätzen fasziniert die Menschen – auf 54.000 Quadratmetern der Halbkugel und 1,2 Millionen Einzelflächen lassen sich via LED hochauflösende Bilder abspielen, die Erde, der Mond, ein Riesen-Smiley, einfach alles. Der Effekt des grössten LED-Schirms der Welt ist umwerfend.

Die Leuchtkraft der Sphere hat den Formel-1-Piloten allerdings zu denken gegeben. Nun haben die Organisatoren den GP-Assen versprochen: Wenn gefahren wird, dann werden keine irritierenden Bilder aufgespielt, schon gar nicht in jenen Farben, die für die Piloten relevant sind, also rot, gelb oder blau; Farben, welche entlang der Bahn von Flaggenstationen eingespielt werden und von den Fahrern sofort erfasst werden müssen.

Joel Fisher, Verantwortlicher von MSG Entertainment für die Sphäre und damit Verhandlungspartner der Formel 1: «Die Fahrer müssen sich keine Sorgen machen. Alles ist sicher. Es versteht sich von selber, dass wir jeder Anforderung des Autosport-Weltverbands FIA nachkommen werden. Wir haben unzählige Farben und Einspielungen ausprobiert und ein gutes Verständnis dafür entwickelt, was wir guten Gewissens zeigen können.»



«Wir werden Live-Bilder von der Strecke einspielen, Helme der Fahrer, Spielkarten mit den Piloten, natürlich Werbung der Formel-1-Partnerfirmen – und dann haben wir für die Fans noch ein paar Überraschungen auf Lager.»





