Red Bull Racing: Vertrag mit TAG-Heuer verlängert

​Seit 2016 arbeitet der Formel-1-Rennstall Red Bull Racing mit dem Uhrenhersteller TAG-Heuer. Nun ist eine Partnerschaft verlängert, deren Wurzeln bis auf den legendären Schweizer GP-Piloten Jo Siffert zurückreichen.

Red Bull Racing und TAG-Heuer bleiben Partner: Dies ist im Rahmen des Las Vegas-GP verkündet worden. RBR-Teamchef Christian Horner: «Unsere Zusammenarbeit mit TAG-Heuer ist eine Quelle der Inspiration und Innovation, und wir werden auch künftig ein weltweites Publikum mit gemeinsamen Aktivitäten und neuen Produkten begeistern.»

Frédéric Arnault, Geschäftsleiter von TAG-Heuer: «TAG-Heuer ist eine der renommiertesten Marken in der Formel 1. In den vergangenen fünf Jahrzehnten waren wir mit Rennställen engagiert, die insgesamt 14 Fahrer-WM-Titel gewonnen haben und elf Mal den Konstrukteurs-Pokal.»

Was viele Rennfans nicht wissen: Hollywood-Star Steve McQueen hat den Filmrennfahrer Michael Delaney aus dem Kultstreifen «Le Mans» nach dem Vorbild des unvergessenen Schweizer GP-Piloten Jo Siffert geformt, und der hatte Heuer in die Formel 1 gebracht.



Jack W. Heuer, damals Geschäftsführer der nach seinem Urgrossvater benannten Uhrenfirma, erzählt im Buch «Unser Le Mans» des Schauspielers Siegfried Rauch: «Durch den Formel-1-Piloten und Porsche-Werksfahrer Jo Siffert hatte ich Zugang zur Rennsportszene erhalten. Dann ereignete sich ein weiterer Glücksfall. Siffert war abgestellt worden, um Steve McQueen den Porsche 917 zu erklären, den er bei einigen Filmaufnahmen selber fahren sollte. Die beiden Männer verstanden sich blendend – wohl weil sie beide aus bescheidenen Verhältnissen stammten und sich mit einer guten Portion Draufgängertum nach oben gekämpft hatten.»



«Als Robert Posen vom Produktionsteam sagte, dass er morgen mit den richtigen Drehs beginnen wolle und McQueen sich für sein definitives Rennfahrer-Outfit entscheiden müsse, da deutete er auf Siffert und sagte: ‘Ich will genau so aussehen wie er.’ Seppi sagte: ‘No problem!’ und holte seinen zweiten Overall aus dem Truck, natürlich mit der eingestickten Blutgruppe und den Sponsoraufnähern von Gulf, Firestone und Heuer. Dann fiel McQueens Blick auf die blaue Heuer Monaco an Sifferts Handgelenk: ‘Und die Uhr brauche ich natürlich auch!’»