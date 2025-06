Live-Ticker: Die Marquez-Show im Motorland Aragon 08.06.2025 - 13:30 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Die MotoGP im Motorland Aragon

Nach einem kühlen Auftritt in England geht es in Spanien wieder hitzig zu. Als Auftakt zum Großen Preis von Aragon sahen die Fans einen Sprint-Klassiker mit Marc Marquez an der Spitze. Behält die MotoGP-Ikone die Nerven?