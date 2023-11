Esteban Ocon: Freudentränen wegen Deadpool-Helm

​Alpine-Pilot Esteban Ocon, grosser Comic-Fan, trägt in Las Vegas einen Helm der Comic- und Filmfigur Deadpool – die auf der Kinoleinwand von Alpine-Investor Ryan Reynolds gespielt wird.

Es ist nicht selten, dass in der Formel 1 die beiden Welten Film und Motorsport aufeinandertreffen. Immer wieder machen Rennställe Werbung für einen neuen Film, Brad Pitt arbeitet für Apple an einem Film, der in der GP-Branche spielt, im Dezember kommt der neue Film von Michael Mann heraus, Adram Driver spielt Enzo Ferrari.

Zahlreiche Fahrer sind grosse Kinofans, und umgekehrt sind viele Schauspieler grosse Rennfans, mit zahlreichen Besuchen bei Grands Prix, Tom Cruise oder Will Smith sind nur zwei davon.

Dann gibt es noch eine andere Ebene: GP-Sieger Esteban Ocon ist ein riesiger Comic-Fan und ist schon mit einem Helm inspiriert von Spiderman aufgetreten.

In Las Vegas hat sich eine neue Perspektive ergeben – denn der kanadische Schauspieler und Produzent Ryan Reynolds (47) ist seit Juni ein Investor des GP-Rennstalls von Alpine, auch er ein enormer Grand-Prix-Fan.

Reynolds spielt seit 2016 die Marvel-Kultfigur Deadpool, einen Anti-Helden, der zwischendurch die so genannte vierte Wand durchbricht – also wenn ein Künstler sich ans Publikum wendet.



Reynolds ist an diesem Wochenende in Las Vegas, und Esteban Ocon hatte für den Filmstar eine Überraschung bereit: Der Franzose fährt in Nevada mit einem Helm in Farben von Deadpool.



Ocon erzählte: «Es war das erste Mal, dass sich Ryan unsere Arbeit aus der Nähe anschaut, und ich muss sagen – ein supernetter Typ. Als ich sah, wie viel Freude er am Helm hat, kamen mir fast die Tränen. Ich bin so ein enormer Fan der Marvel-Figuren, und es hat mich tief bewegt, wie er auf den Helm reagiert hat.»



Reynolds fielen fast die Augen aus dem Kopf, als Ocon ihm den Helm zeigte und sagt: «Damit fährst du im Rennen? Wirklich? Das ist ja der Hammer.»



Als Reynolds hörte, dass Ocon ein grosser Fan des Marvel-Universums ist, hat er ihn im Sommer zu den Dreharbeiten von Deadpool 3 eingeladen – die allerdings im Juli auf Eis gelegt wurden, wegen des Streiks der US-amerikanischen Schauspieler, die in der Gewerkschaft SAG-AFTRA (Screen Acttors Guild, American Federation of Television and Radio Artists) organisiert sind. Die Dreharbeiten werden Ende November wieder aufgenommen.