Lewis Hamilton: «Die Strecke ist unglaublich schnell»

Mercedes-Star Lewis Hamilton gehörte im zweiten Training in Las Vegas zu den Fleissigsten und war am Ende der Neuntschnellste. Der siebenfache Weltmeister schwärmte hinterher: «Ich hatte sehr viel Spass.»

Im Gegensatz zu Formel-1-Champion Max Verstappen findet Mercedes-Star Lewis Hamilton die Piste von Las Vegas grossartig. Von der beachtlichen Kulisse bekam er allerdings nicht viel mit: «Nein, dazu fahren wir etwas zu schnell», erklärte er nach der Session, in der er mit 42 gedrehten Runden zu den Fleissigsten gehörte und am Ende Platz 9 auf der Zeitenliste belegte.

Über die Strecke sagte der siebenmalige Weltmeister: «Die Strecke ist unglaublich schnell, und ich hatte sehr viel Spass. Ich bin froh, dass wir noch einmal auf die Strecke konnten. natürlich ist es nicht grossartig, was im ersten Training passiert ist. Aber sie haben tolle Arbeit geleistet und das Problem behoben. Es war eine interessante zweite Session.»

Hamilton sprach damit den Grund für das auf neun Minuten verkürzte erste Training an. Denn kaum hatten die GP-Stars ihre Arbeit aufgenommen, löste sich eine Abdeckung, die für schwere Schäden am Ferrari von Carlos Sainz sorgte. Auch die GP-Renner von Esteban Ocon (Alpine) und Alex Albon (Williams) wurden beschädigt. Die Überprüfung der 6,201 km langen Piste zeigte, dass bei mehr als 30 Abdeckungen nachgebessert werden musste, weshalb sich der Start der auf 90 Minuten verlängerten Session um zweieinhalb Stunden verzögerte.

Hamilton liess sich dadurch nicht beirren, er absolvierte sein Trainingsprogramm und erklärte mit Blick auf seinen Mercedes: «Das Auto ist okay, nicht allzu schlecht. Ich denke, als wir alle auf gleichen Reifen draussen waren, da waren wir nicht allzu weit weg vom Tempo. Offensichtlich kämpften alle mit körnenden Reifen und uns gingen die Sätze aus. Aber da sitzen wir alle im gleichen Boot.»

Und der 103-fache GP-Sieger betonte: «Ich glaube, das lag an einer Mischung aus den Temperaturen und der Asphaltoberfläche. Aber wir sind auch mit wenig Abtrieb unterwegs, deshalb rutscht man in den langsameren Ecken und auch in den Highspeed-Kurven viel rum.»

«Die Strecke ist auf jeden Fall eine Herausforderung und es gibt wegen des niedrigen Grip-Niveaus auch nicht viele Überholmöglichkeiten», fuhr Hamilton fort. «Die Position wird deshalb im Qualifying entscheidend sein und natürlich auch der Reifenabbau.»

Zum Schluss betonte der Mercedes-Star noch: «Aber ich hatte bisher eine tolle Zeit. Jeder beschwert sich über den Jetlag, aber mir geht es prächtig. Ich habe in der langen Pause zwischen den beiden Sessions einen Film geschaut und ich fühle mich super.»

2. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35,265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10. Alex Albon (T), Williams, +1,423

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,875

1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

18. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit