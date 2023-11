Las Vegas-GP im Fernsehen: Tolle Serie von Verstappen

Max Verstappen in Las Vegas

​In Las Vegas gehen die Uhren anders: Das Qualifying beginnt Lokalzeit um Mitternacht zwischen Freitag und Samstag, das ist in Europa Samstagmorgen um 9.00 Uhr. Auf die Fahrer wartet eine schwierige Aufgabe.

Verkehrte Welt: Noch vor knapp zwei Wochen in Brasilien jammerten die Fahrer darüber, dass die weichen Reifen mit Ach und Krach eine Quali-Runde überstehen. Jetzt in Las Vegas müssen sich die GP-Asse den Kopf darüber zerbrechen, wie sich in der klammen Nacht die Reifen halbwegs auf Temperatur bringen.

An dieser Stelle rufen wir in Erinnerung, wer sich für die bisherigen WM-Läufe der Saison 2023 den besten Startplatz geschnappt hat. Mit einem Stern ist gekennzeichnet, wer daraus einen Sieg machte.

Bahrain: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Saudi-Arabien: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing *

Australien: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Aserbaidschan: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Miami: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Monaco: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Spanien: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Kanada: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Österreich: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Grossbritannien: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Ungarn: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Belgien: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Niederlande: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Italien: Carlos Sainz (E), Ferrari

Singapur: Carlos Sainz (E), Ferrari

Japan: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Katar: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

USA (Austin): Charles Leclerc (MC), Ferrari

Mexiko: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Sao Paulo: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Verblüffend: Jedes Mal, wenn sich Max Verstappen die Pole geangelt hat, gewann er anschliessend auch das Rennen!



Wie sich die ganze Action entwickelt, darüber halten wir Sie ab 8.30 Uhr am Samstagmorgen mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden





