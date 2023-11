Lance Stroll (5.): «Ich hatte eine tolle erste Runde»

Aston Martin-Pilot Lance Stroll musste das Rennen in Las Vegas von Startplatz 19 aus der letzten Reihe in Angriff nehmen. Nach 50 Runden durfte er den fünften Platz bejubeln. Danach erklärte er, wie er das geschafft hat.

Vor dem Qualifying in Las Vegas stand schon fest: Lance Stroll würde das zweitletzte Rennen der Saison mit einer Hypothek in Angriff nehmen müssen. Denn der Kanadier hatte im dritten Training Carlos Sainz überholt, als die doppelte gelbe Flagge gezeigt wurde. Dafür kassierte er von den Regelhütern eine Strafversetzung um fünf Startpositionen, die ihn in die letzte Reihe zurückwarf.

Doch Stroll liess sich nicht aus der Ruhe bringen, er profitierte vom Startgetümmel, das er vermeiden konnte und rückte bereits in der ersten Kurve um zehn Positionen nach vorne. Danach zeigte er ein beherztes Rennen, für das er mit dem fünften Platz belohnt wurde. Zum Vergleich: Sein Teamkollege Fernando Alonso fuhr als Neunter los und kam auch als Neunter ins Ziel.

Entsprechend gut gelaunt war Stroll, als er sich den Fragen der TV-Journalisten stellte. Er erklärte: «Ich hatte unglaublich viel Spass. Ich hatte eine grossartige erste Runde, fühlte mich super im Auto und habe es einfach sehr genossen. Nach der ersten Runde, in der ich ein paar Jungs überholt habe, hatte ich ein super Rennen.»

«Das Auto war sehr gut, viel besser als im Qualifying, das wirklich hart war. Ich war da nicht so schnell und musste auch noch die Strafe auf mich nehmen. Deshalb dachte ich, dass im Rennen dann nicht viel rausschauen würde. Zum Glück kam es anders», ergänzte der 25-Jährige, der aktuell den zehnten WM-Rang belegt.

Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12