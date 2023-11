Vegas «am Limit»: Max Verstappen «völlig verloren»

Von Las Vegas aus geht es für die Formel-1-Stars direkt nach Abu Dhabi. Auch deshalb würden sie in Zukunft gerne etwas an den Startzeiten des neuen GP ändern.

Die Fahrer waren mit der Premiere des Rennens in Las Vegas am Ende doch sehr zufrieden. Was auch an dem unterhaltsamen GP lag, der für jede Menge Action und Unterhaltung sorgte.

Charles Leclerc hat das Rennwochenende in Las Vegas «von Anfang an sehr genossen. Und ich bin besonders froh, dass wir dieses Wochenende auf einem hohen Niveau beendet haben, denn es tat mir weh zu sehen, dass der Sport, den ich so sehr liebe, am Donnerstag mit dem falschen Fuß anfing». Was er meint, ist der Zwischenfall mit dem Gullydeckel, der für zwei beschädigte Autos und jede Menge Ärger sorgte.

Ansonsten hätte er einen Wunsch für die Zukunft: eine frühere Startzeit. «Ich kann das nachvollziehen, vor allem im Hinblick auf die Zuschauer in Europa. Ich weiß nicht, ob das überhaupt der Grund ist, warum wir so spät gefahren sind, aber ich hatte das Gefühl, dass es ein bisschen am Limit war«, sagte der Monegasse.

Leclerc weiter: «Und auch bei den Temperaturen war es sehr, sehr schwierig. Das ist definitiv eine Sache, die ich im nächsten Jahr ändern möchte.»

Weltmeister Max Verstappen stöhnte bereits nach dem Las-Vegas-Rennen angesichts der Strapazen, die auf der Reise nach Abu Dhabi nun auf ihn warten. «Ich werde völlig verloren sein, es ist eine so große Zeitverschiebung, dass es, besonders am Ende der Saison, wenn alle schon ein bisschen müde sind, ein bisschen viel ist.» 13.000 Kilometer Luftlinie sind es, dazu ein Zeitunterschied von zwölf Stunden.

Der Niederländer schlug eine «Amerika-Tournee» für die Zukunft vor: «Ich weiß natürlich, dass das vielleicht für die Ticketverkäufe nicht ideal ist. Vielleicht können wir da eine Lösung finden.»

Die Lösung 2024 ist nicht viel besser als die aktuelle. Zwischen Finale und Abu Dhabi und Las Vegas findet noch der GP in Katar statt. Von Katar nach Abu Dhabi ist es deutlich kürzer, die Strecke von Las Vegas nach Katar ist aber ähnlich lang wie von Las Vegas nach Abu Dhabi. Es bleibt also anstrengend – was angesichts eines Kalenders von 24 Rennen nicht verwundert.

Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12