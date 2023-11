Lewis Hamilton: Das sagt er über Red Bull Racing

Lewis Hamilton sagt: «Es ist nicht mein Traum, von einem nicht so guten Auto in ein siegfähiges Cockpit zu wechseln»

Jüngsten Gerüchten zufolge soll ein Repräsentant von Lewis Hamilton bei Red Bull Racing angefragt haben, ob Interesse an einer Verpflichtung des Briten bestehe. Das sagt der siebenfache Weltmeister dazu.

Die jüngste Geschichte, die in der Formel-1-Szene für Diskussionen sorgt, dreht sich um eine Anfrage von einem Repräsentanten von Lewis Hamilton bei Red Bull Racing in diesem Jahr. Doch davon will der Mercedes-Star, der seinen Vertrag mit dem Werksteam der Sternmarke bis Ende 2025 verlängert hat, nichts wissen.

Auf Nachfrage von «Sky Sports F1» erklärte der siebenfache Weltmeister: «Ich weiss nicht wirklich, woher diese Story kommt, oder besser gesagt, ich weiss, dass sie von Christian (Horner, Teamchef Red Bull Racing, Anm.) kommt, aber ich verstehe nicht ganz, worüber er spricht. Denn soweit ich weiss, hat keiner aus meinem Team mit ihm gesprochen.»

«Ich selbst habe schon seit Jahren keine Konversation mehr mit ihm geführt. Er kam früher in diesem Jahr auf mich zu, wegen eines Treffens. Aber damit hatte es sich dann auch», beteuerte der Brite. Und er lobte: «Ich kann Red Bull Racing nur zu einem überragenden Jahr gratulieren und hoffe, dass wir sie in naher Zukunft wieder herausfordern können.»

Er würde die Gelegenheit, sich Max Verstappen in einem gleichwertigen Auto zu stellen, sicherlich begrüssen, räumte Hamilton auf die entsprechende Frage ein. «Red Bull Racing hat einen überragenden Job gemacht und ist ein unglaubliches Team. Jeder Fahrer würde gerne für eine so grossartige Mannschaft fahren. Aber ist nicht mein Traum, von einem nicht so guten Auto in ein siegfähiges Cockpit zu wechseln. Der Traum ist vielmehr, bei uns selbst Aufbauarbeit zu leisten, bis wir wieder gewinnen können. Deshalb bleibe ich auch bei Mercedes.»

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12