Damon Hill zu Lewis Hamilton: «Schön dumm»

​Gab es nun Gespräche zwischen Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner und Lewis Hamilton? Formel-1-Champion Damon Hill sagt, wieso es für Hamilton völlig logisch ist, Antennen in alle Richtungen auszufahren.

Aufreger im Fahrerlager des Yas Marina Circuit: Das angebliche Anklopfen von Lewis Hamiltons Vater Anthony bei Red Bull in Sachen Cockpit bei RBR. Mercedes-Teamchef Toto Wolff und Lewis Hamilton sagen, es habe keine solchen Verhandlungen gegeben, RBR-Teamchef Christian Horner behauptet das Gegenteil. Es steht Aussage gegen Aussage.

Völlig ungeachtet wer nun wann mit wem worüber genau gesprochen oder verhandelt hat, bietet Formel-1-Champion Damon Hill eine interessante Perspektive auf diese Kontroverse.

Der 63-jährige Engländer, Weltmeister 1996 mit Williams und 22-facher GP-Sieger, gibt als Formel-1-Experte unserer Kollegen von Sky zu bedenken: «Es ist immer gut zu wissen, welche Möglichkeiten sich einem bieten. Das wäre ja schön dumm von Hamilton, wäre er zu Toto Wolff gegangen und hätte gesagt – kann ich bitteschön auch künftig für dich fahren, wo ich doch gar nichts Anderes habe?»

«Nein, seien wir mal ehrlich, das wäre nicht besonders clever. Es ist doch viel ausgebuffter, seine eigene Verhandlungsposition zu verbessern, etwa in Form von Verhandlungen mit einem anderen Rennstall. Zudem schätze ich Lewis als einen Piloten ein, der sich in die bestmögliche Position bringen will, mehr noch als beim Gehalt in Sachen konkurrenzfähiges Auto. Ich bin überzeugt: Hätte Lewis Hamilton eine echte Chance auf ein Siegerfahrzeug, dann würde er sie packen.»





