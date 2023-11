Daniel Ricciardo: Sainz-Crash? Verdacht über Ferrari

​Das zweite freie Training zum Grossen Preis von Abu Dhabi musste unterbrochen werden, weil Carlos Sainz seinen Rennwagen in die TecPro-Barrieren setzte. GP-Sieger Daniel Ricciardo hat einen Verdacht.

Schon wieder in kaputter Ferrari von Carlos Sainz: In Las Vegas wurde der Wagen des Spaniers von einer defekten Abflussrohr-Ummantelung aufgeschlitzt, in Abu Dhabi segelte der zweifache GP-Sieger von der Strecke.

Einer der Fahrer, die unmittelbar nach dem Crash zur Unfallstelle kamen – der Australier Daniel Ricciardo. Der AlphaTauri-Fahrer hat einen Verdacht, wie es zum Unfall kommen konnte.

«Es kommt mir vor, als hätte Ferrari das Auto wohl zu tief gefahren. Lando Norris ist in Las Vegas etwas Vergleichbares passiert. Aber trotzdem ist der Sainz-Unfall für mich seltsam, denn die Kurven 2 und Kurve 3 kannst du hier eigentlich fast mit geschlossenen Augen fahren. Das sind zwar schnelle Bögen, aber die werden locker mit Vollgas durchfahren.»

Der 238-fache GP-Teilnehmer spricht ein Problem mit den modernen Flügelautos an: «Du musst sie sehr niedrig legen, damit sich die Saugnapfwirkung am nachhaltigsten entwickelt. Dann aber wird das Handling an einigen Stellen von Strecken knifflig.»

«Besonders haarig kann es dann ausgerechnet in den schnellen Kurven werden, weil das Auto dort am meisten Abtrieb aufbaut. Wenn der Wagen dann auch noch auf eine Welle gerät und aufsetzt, dann können solche Unfälle entstehen.»



Gemäss Ricciardo werden dann selbst die besten Fahrer der Welt «nur noch Passagiere. Da kannst du so gut wie nichts mehr machen. Du lenkst ein, und der Wagen reagiert nicht mehr. Ich bin erleichtert, dass Carlos wohlauf ist.»





2. Training, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1. Training, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O’Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497