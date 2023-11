Jos Verstappen: «Max will jetzt seine Ruhe haben»

​Formel-1-Champion Max Verstappen hat die lange GP-Saison 2023 nach Mass abgeschlossen: 19. Saisonsieg. Sein Vater Jos Verstappen sagt, wie der Red Bull Racing-Star nun seine Batterie aufladen wird.

Besser hätte die Saison für Max Verstappen und Red Bull Racing nicht enden können: 54. GP-Sieg für Max, sein 19. in dieser fabelhaften Saison 2023, in welcher sich Red Bull Racing bei 22 Grands Prix nur einmal geschlagen geben musste – also Carlos Sainz mit Ferrari in Singapur gewann.

Jos Verstappen hat seinen Sohn nach Abu Dhabi begleitet. Der 51-jährige Jos, von Brasilien 1994 bis Japan 2003 selber in 107 Formel-1-WM-Läufen am Start, blickt so auf die Saison 2023 zurück: «Dieses Jahr ist schon sehr stark. In jedem Rennen war Max zu 100 Prozent da und liess sich auch von Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen. Wie etwa auf dem Yas Marina Circuit am Samstag – im dritten Training war das Handling des Autos schwierig, im Qualifying aber lief es perfekt. Das ist die Stärke von Max, aber auch seinen Renningenieuren. Sie verstehen, was er braucht und das ist super.»

Nach 22 Grands Prix und 6 Sprints kann auch der dreifache Champion Verstappen jetzt erstmal tief durchatmen. Jos Verstappen sagt bei den Kollegen von Sky: «Für Max bedeutet Winter, dass er isst und trinkt, was er will, und dass er von der Formel 1 abschalten kann. Das ist wichtig, um seine Batterien wieder aufzuladen. Er will jetzt seine Ruhe haben und nicht über die Formel 1 reden. Mitte Januar wird dann das Training wieder intensiviert.»



Von genereller Formel-1-Müdigkeit spürt Jos Verstappen wenig: «Müde ist Max bestimmt nicht. Aber er ist schon froh, dass diese Saison zu Ende ist. Es war nicht einfach, viele im Team sind wegen der Strapazen gerade zuletzt mit fünf Rennen in sechs Wochen auf drei Kontinenten ein wenig krank.»



Im Hinblick auf die Saison 2024 sagt Jos: «24 Rennen sind für mich ohnehin zu viel. Ich weiss nicht, wann es für Max zu viel wird. Aber seinen Vertrag erfüllt er auf alle Fälle.»



Der reicht mit Red Bull Racing bis Ende 2028.





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12