Christian Danner: Was Max Verstappen besser macht

​Der ehemalige deutsche Formel-1-Fahrer und TV-Experte Christian Danner sprach in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» über die einzigartige Saison von Max Verstappen und Red Bull Racing.

Am Montag wurde am Salzburger Flughafen über die abgelaufene Saison in der Formel 1 diskutiert. Bei der Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV war auch der Deutsche Christian Danner war mit dabei. Der 65-jährige Münchner zollte Weltmeister Max Verstappen grossen Respekt.

Der frühere Formel-1-Fahrer Danner glaubt: «Max Verstappen hat eine neue Dimension eröffnet. Dazu muss man sich nur mal seine Ergebnisse betrachten. Das Faszinierende bei ihm ist, dass jedes Mal das absolute Maximum aus dem Auto herausholen kann.»

Danner, Formel-3000-Champion von 1985 (vergleichbar mit der heutigen Formel 2) sagt weiter: «Es hat immer Piloten gegeben, die eine Ära geprägt haben. Da passte bei ihm in dieser Saison alles zusammen – wie er das Auto versteht, die Aggressivität am Lenkrad. Viele Fahrer könnten attackieren, aber dann fahren sie dabei ihre Reifen kaputt. Schnelle zu fahren, ohne aber die Walzen zu ruinieren, das hat Max in einer Form begriffen, wie ich es von einem Formel-1-Fahrer noch nie erlebt habe.»

«Diese Dominanz demoralisiert die Gegner. Die Überlegenheit belegt aber auch, dass alle Anderen einen mangelhaften Job gemacht haben, weil sie von der Spitze viel zu weit weg sind. Und dies in einer Phase, in welcher das Feld, von Red Bull Racing abgesehen, zusammenrückt.»



Danner meint: «Dass sich ein junger Mann so früh in seiner Karriere auf diese Höhen entwickeln kann, das ist für mich schon eine Überraschung. Juan Pablo Montoya etwa hatte reichlich Talent, aber er hat daraus viel zu wenig gemacht.»





