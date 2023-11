Schumacher zu Flörsch: Kann man nicht ernst nehmen

Ralf Schumacher kritisiert den Status Quo des deutschen Motorsports, hat bei zwei Talenten aber Hoffnung. Bei Sophia Flörsch allerdings nicht.

Der deutsche Motorsport befindet sich in einer komplizierten Situation. Nico Hülkenberg fährt zwar auch 2024 in der Formel 1, doch der Emmericher ist mit seinen 36 Jahren kein Talent mehr.

Dahinter kommt nicht viel. Mick Schumacher verbleibt weiterhin an der Seitenlinie, neben seinem WEC-Engagement für Alpine ist er Ersatzmann bei Mercedes. Doch ein Stammcockpit in der Formel 1 ist erst einmal weit weg.

Schumacher sieht die Gründe auch im Unterbau. «Der deutsche Motorsport, speziell in puncto Formel-Sport, hat sich schon vor einigen Jahren selbst abgemeldet. Mit dem Verkauf der Formel 3 im Rahmen der DTM war natürlich ein riesiges Tor auf einmal geschlossen und Deutschland in die Unwichtigkeit verschwunden», sagte Schumacher.

Die Formel-3-Euroserie diente vielen späteren Topstars wie Sebastian Vettel, Timo Glock oder Nico Rosberg als Sprungbrett. Inzwischen trägt die FIA eine eigene Formel 3 aus.

«Wir haben keine ordentlichen Kartbahnen mehr. Alle, die im Automobil- und Formel-Sport was werden wollen, müssen daher nach Italien. Das heißt, die zwei Fahrer, die jetzt noch kommen, sind gut. Aber es werden auf weite Sicht leider erstmal die Letzten sein», so Schumacher.

Schumacher meint Oliver Goethe und Tim Tramnitz, die inzwischen Red-Bull-Junioren sind und von der Marke gefördert werden. Sie gehen in der Formel 3 an den Start und streben in die Motorsport-Königsklasse. Tramnitz wurde 2023 in der Formula Regional Gesamtdritter. Goethe landete in der Formel 3 auf Platz acht.

«Den zwei jungen Piloten muss man Zeit geben. Mit Tim Tramnitz kenne ich einen davon sehr gut. Er ist bei mir im Kart-Team und später in der Formel 4 gefahren. Tim ist jemand, der sicherlich Potential hat. Er braucht immer eine Weile, aber er war immer beachtlich und schnell und hat auch Rennen gewonnen. Oliver Goethe hat im letzten Jahr stark angefangen, aber auch ein paar Rückschläge gehabt», so Schumacher.

Neben den beiden wird auch Sophia Flörsch gefördert, sie gehört zum Alpine-Nachwuchsprogramm. Trotzdem fällt Schumachers Urteil vernichtend aus. «Und ja gut, Sophia Flörsch, das kann man ja nicht wirklich mehr ernst nehmen. Ich muss sagen, sie ist sicherlich die beste Frau, die wir derzeit im deutschen Motorsport haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber natürlich reicht das einfach nicht für den professionellen Formel-Sport», stellte Schumacher klar.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12