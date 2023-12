Haug zu Schumacher: Besten Mick werden wir noch sehen

Mick Schumacher ist 2024 weiterhin Formel-1-Ersatzmann, außerdem tritt er mit Alpine in der WEC an. Norbert Haug glaubt, dass der 24-Jährige durchstarten kann.

Norbert Haug sieht im WEC-Engagement von Mick Schumacher den richtigen Schritt. «Ein Rennfahrer muss Rennen fahren und nicht interessiert in der Box über die Schulter schauen», sagte der langjährige Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug bei RTL/ntv und sport.de.

Schumacher wird nicht nur in der WEC antreten, sondern auch wie 2023 Ersatzfahrer bei Mercedes in der Formel 1 sein. Der Job bei den Silberpfeilen sei eine «gute Zusatzübung», so Haug: «Ich glaube, den besten Mick Schumacher werden wir erst noch sehen.»

Bei Mercedes in der Formel 1 und Alpine in der WEC sei Schumacher nun «gut aufgehoben», sagte Haug. «Ich glaube, wenn der Mick sich jetzt durchkämpft, dass er sich einen fundamentalen Sockel erarbeiten kann. Er hat ein tolles familiäres Umfeld, mit Sabine (Kehm, d.Red.) die beste Beraterin an seiner Seite. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn da in der WEC was weitergeht.»

Ferrari zeige, dass auch Neueinsteiger eine Chance in der WEC hätten. Die Traditionsmarke hatte in diesem Jahr mit Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi und dem Briten James Calado am Steuer in Le Mans gewonnen.

«Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass Ferrari nach 50 Jahren Abstinenz in Le Mans auf Anhieb gewinnt? Das hätte keiner für möglich gehalten. Ich glaube, dass Alpine durchaus was vorhat», sagte Haug.

Die Meinungen gehen auseinander, ob sich Schumacher durch die WEC nachdrücklich für die Formel 1 empfehlen kann. Haug ist optimistisch. «Vielleicht - und das ist Mick zu wünschen - kommt er da in die richtige Umgebung. Sobald er im Blickpunkt steht und ich wage es gar nicht zu sagen, sollte das ein Le-Mans-Sieg sein, aber es ist nicht unmöglich -, dann sieht das Spiel schon wieder ganz anders aus», so Haug.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12