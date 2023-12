Ferrari-Chef Elkann: Ansage wegen Leclerc und Sainz

Ferrari hat mal wieder eine enttäuschende Saison erlebt, am Ende reichte es nur zu Platz drei. Was die Fahrer betrifft, gab es vom Präsidenten John Elkann ein Zukunfts-Statement.

Ferrari musste 2023 mit dem dritten Platz in der Konstrukteurs-WM Vorlieb nehmen. Zu wenig für die ehrgeizigen Ziele des Rennstalls, der zuletzt 2007 einen Fahrertitel feiern konnte. Charles Leclerc und Carlos Sainz schlossen die Saison auf den Plätzen fünf und sieben ab.

Beide Verträge laufen nach der kommenden Saison aus, und wie Ferrari-Präsident John Elkann auf einer Investoren-Veranstaltung erklärte, wollen die Roten mit dem Duo weitermachen.

«Sainz und Leclerc? Sie werden auf jeden Fall bleiben. Von unserer Seite aus sind wir absolut bereit, mit ihnen weiterzumachen», wird er von der Nachrichtenagentur Italpress zitiert.

«Die Saison war enttäuschend, denn wir wurden Dritter in der Meisterschaft», räumte Elkann ein. «Aber im letzten Viertel der Meisterschaft haben wir ernsthaft um den zweiten Platz gekämpft und auch mit Red Bull konkurriert, und wir haben viele Poles geholt.»

«In der Fahrerweltmeisterschaft hingegen waren wir aufgrund einiger zu vieler Unfälle und Pechsträhnen nicht konkurrenzfähig. Jetzt müssen wir neu anfangen und in den kommenden Jahren noch härter arbeiten, in der Hoffnung, dass wir diese Pole Positions in Siege umwandeln und um den Titel kämpfen können», sagte er.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12