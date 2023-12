Williams: Jetzt ist auch das zweite Cockpit fix

Williams hat die Katze aus dem Sack gelassen: Der Traditionsrennstall hat sein zweites Cockpit für 2024 an Logan Sargeant vergeben. Damit bekommt der 22-Jährige eine zweite Saison in der Königsklasse.

Williams hat als letztes Team Nägel mit Köpfen gemacht und nun auch das zweite Cockpit für 2024 vergeben: Logan Sargeant hat seinen Vertrag bei dem Traditionsrennstall verlängert. Das gab Williams am Freitag bekannt.

Sargeant hatte 2023 seine erste Saison in der Formel 1 absolviert und hatte dabei mit großen Problemen zu kämpfen. Zum einen blieb er gegen seinen erfahrenen Teamkollegen Alex Albon sportlich ohne Chance.

So verlor Sargeant alle Quali-Duell mit Albon, in 22 Rennen und sechs Sprints kam er nur drei Mal vor Albon ins Ziel. Am Ende kam Sargeant auf einen einzigen Punkt. Daneben hatte der 22-Jährige zahlreiche, teilweise sehr teure Crashes gebaut.

Allerdings zeigte der US-Amerikaner in den vergangenen Wochen eine aufsteigende Tendenz. Teamchef James Vowles hatte seinen lange in der Kritik stehenden Fahrer stets in Schutz genommen und wollte sich nach dem Saisonende noch einmal Zeit nehmen, um die Daten der ganzen Saison in Augenschein zu nehmen. Lange musste sich Sargeant aber nicht gedulden.

«Logan hat unter dem Druck der Weltbühne immense Fähigkeiten bewiesen, daher passt er perfekt zu uns», sagte Vowles: «Wir haben großes Vertrauen in seine Fähigkeiten und glauben, dass wir gemeinsam in der kommenden Saison noch größere Erfolge erzielen können.»

«Es war bislang eine unglaubliche Reise mit diesem Team, und ich bin dankbar, die Chance zu erhalten, in diesem tollen Umfeld als Fahrer zu wachsen», sagte Sargeant: «Wir haben aufregende Pläne für die Zukunft und ich kann es kaum erwarten, im kommenden Jahr zum Erfolg des Teams beizutragen.»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12