Winter am Red Bull Ring: Drift durchs Fahrerlager

Auch im nächsten Jahr bekommen Motorsport-Fans die Chance, die Wartezeit bis zum Start der Motorsport-Saison zu verkürzen. Am Red Bull Ring in Spielberg wird Fahrspass und noch mehr für die ganze Familie geboten.

Im Herzen der Steiermark wird es auch zum Jahresende nicht leise, denn das umfangreiche Programm von «Winter am Ring» bietet den Motorsport-Fans die Gelegenheit, die lange Wartezeit bis zur nächsten Saison actionreich zu verkürzen. Bis 25. Februar verwandelt sich der Red Bull Ring in eine abwechslungsreiche Winterwelt und einen Geheimtipp für alle, die abseits von klassischen Aktivitäten so richtig Lust auf aussergewöhnliche Erlebnisse im Schnee haben.

PS-Fans freuen sich darauf, bei Fahrerlebnissen mit zwei oder vier Rädern auf aussergewöhnlichem Terrain ihre Grenzen auszuloten. Zudem können sie bei Winter Trainings mit professionellen Instruktoren das Handling perfektionieren. Los geht’s bereits in diesem Monat: Zahlreiche grossartige Fahrzeuge stehen den Teilnehmern des Winterprogramms ab 8. Dezember zur Verfügung, so kann etwa mit einem Porsche 718 Cayman S, einem KTM X-Bow, einem Offroad-Buggy oder einem Schneemobil entweder im Fahrerlager oder quer durch das Driving Center gedriftet werden.

Der 4WD Test Track und der Offroad Car Track öffnen ihre Tore für PS-Fans, die sich Fahrspass mit einem Land Rover Defender oder einem der INEOS Grenadier gönnen. Wer sich nicht entscheiden kann, sollte sich im Januar und Februar 2024 den «Winter Adrenalintag» nicht entgehen lassen, denn dann wird ein Allround-Erlebnis mit verschiedenen Fahrzeugen geboten. Bei der «KTM X-Bow Winter WISBI Challenge» können sich Teilnehmer am 6. und 27. Januar 2024 für das grosse Finale am 17. Februar qualifizieren.

Ein Programm für die ganze Familie

Fest im Sattel sitzen Zweirad-Freunde auch im Winter am Red Bull Ring. Kälteresistente Biker sind schon heiss auf die «KTM Enduro Snow Attack». Bei diesem Winter-Highlight geht es vier Mal zur Sache. Beim Trial-Indoor-Parcours in den Boxen sind hingegen wohlüberlegte Moves gefragt. Anfänger und Profis, Erwachsene und Kinder – mit speziellen OSET-Bikes –, werden von erfahrenen Instruktoren begleitet. Spurengasse, Schwebebalken und Felsblöcke lauten die Lektionen. Attraktive Preise winken Hobby-Fahrern, die im Januar und Februar 2024 bei der «GASGAS Winter Trial Trophy» ihr Talent unter Beweis stellen. Alle Infos zu den Zweirad-Events gibt es per Mail an bike@redbullring.com.

Auch die jüngsten Besucher von «Winter am Ring» kommen mit «Crazy Karts» (ab sieben Jahren), Kids Racer, dem Spiel «Heisser Draht» und dem Pit-Stop-Game voll auf ihre Kosten. Abgerundet wird ein Wintertag am Spielberg mit der ganzen Familie beim Stockschiessen auf einer Synthetik-Bahn oder auf dem Winterwanderweg zum Bullen im Zentrum der Grand-Prix-Strecke. Kulinarische Highlights mit einem Mix aus steirischer und internationaler Küche hat die Bull’s Lane zu bieten.

Details zur Schneelage und zum Angebot der winterlichen Fahrerlebnisse liefern ab 8. Dezember das täglich aktualisierte Ampelsystem auf der Website des Red Bull Rings und die Winter-Hotline unter +43 3577 202. Änderungen zu «Winter am Ring» sind vorbehalten.

Winter-Event-Highlights 2023/2024*

06. Januar: KTM Enduro Snow Attack, KTM X-Bow Winter WISBI Challenge

13. Januar: GASGAS Winter Trial Trophy

21. Januar: KTM Enduro Snow Attack

27. Januar: GASGAS Winter Trial Trophy, KTM X-Bow Winter WISBI Challenge

28. Januar: Winter Adrenalintag

10. Februar: GASGAS Winter Trial Trophy (Finale)

11. Februar: KTM Enduro Snow Attack

17. Februar: KTM Enduro Snow Attack (Finale)

17. Februar: KTM X-Bow Winter WISBI Challenge (Finale)

18. Februar: Winter Adrenalintag

Öffnungszeiten

(Driving Center, Offroad Car Track, Offroad-Buggy Track, 4WD Test Track)

8. Dezember 2023 – 25. Februar 2024*

Montag bis Donnerstag: Auf Anfrage

Freitag: 13 - 17 Uhr

Samstag und Sonntag: 8 - 17 Uhr

Sonderöffnungszeiten

Täglich von 8 - 17 Uhr:

Weihnachtsferien (26. - 30. Dezember 2023)

Semesterferien der Steiermark (19. Feburar - 25. Februar 2024)

Motorenruhe von 12 - 13 Uhr

Ruhetage: 15./24./25. Dezember und 31.Dezember 2023 - 4. Januar 2024



* Änderungen vorbehalten

Anfragen und Infos

E-Mail: fahrerlebnisse@redbullring.com

Telefon: +43 3577 202

Webseite des Red Bull Rings